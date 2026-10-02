Ayrton Lucas em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Ayrton Lucas em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/10/2026 17:20

Líder do Brasileiro e na semifinal da Libertadores, o Flamengo tenta aproveitar a paralisação da Data Fifa para fortalecer o elenco na reta final da temporada. Mesmo com jogadores servindo suas seleções e com a lesão de Arrascaeta, convocado para defender o Uruguai, o Rubro-Negro sabe da necessidade de reduzir o erro ao máximo.

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 29 anos, já levantou diversos títulos pelo Flamengo e sabe a importância do elenco dar as melhores respostas nesta época do ano (os meses de outubro e novembro).

"Chega num momento da temporada em que nós não podemos errar porque são momentos cruciais. Agora, é ter foco total desde o próximo jogo até o último porque nós estamos num momento em que não podemos errar. Pode custar caro. Então temos que ter foco até o final para conquistar nossos títulos", afirmou em entrevista à "Fla TV".

O lateral sofreu uma lesão recentemente. Na vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, no último dia 20, Ayrton Lucas teve uma contusão muscular na coxa direita. Ele vinha como titular nas últimas rodadas.

Ayrton sequência sob o comando de Leonardo Jardim por causa do problema na panturrilha direita de Alex Sandro, principal nome do elenco para a posição. Ao todo, o lateral do Flamengo soma quatro assistências em 32 jogos nesta temporada, sendo 26 entre os titulares.

O próximo compromisso será contra o Santos, dia 8 de outubro, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada da competição nacional.

""Chega num momento da temporada em que nós não podemos errar porque são momentos cruciais. Agora, é ter foco total desde o próximo jogo até o último porque nós estamos num momento em que não podemos errar. Pode custar caro. Então temos que ter foco até o final para conquistar nossos títulos", afirmou em entrevista à "Fla TV".

""Chega num momento da temporada em que nós não podemos errar porque são momentos cruciais. Agora, é ter foco total desde o próximo jogo até o último porque nós estamos num momento em que não podemos errar. Pode custar caro. Então temos que ter foco até o final para conquistar nossos títulos", afirmou em entrevista à "Fla TV".