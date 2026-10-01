Arrascaeta posta storie no Instagram após acordar de cirurgiaReprodução / Instagram @g10dearrascaeta
Arrascaeta acalma torcida do Flamengo após cirurgia: 'Despertamos bem'
Meia-atacante tranquilizou os fãs com publicação no Instagram depois de operação no punho; lesão ocorreu em amistoso pelo Uruguai
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Arrascaeta passa por cirurgia e corre contra o tempo no Flamengo
Previsão inicial é de retorno por volta da segunda semana de novembro, mas atraso pode ser problema para eventual final de Libertadores
Saúl diz estar pronto para ser escalado e desabafa: 'Ano complicado'
Meia espanhol, que sofreu dores ao longo de 2026 após uma cirurgia no calcanhar em janeiro, comemora oportunidades nos últimos jogos
Fux autoriza participação do Flamengo em processo sobre bets no STF
Rubro-Negro busca apresentar argumentos e informações relacionadas ao impacto da proibição das casas de apostas no Brasil
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