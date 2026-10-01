Arrascaeta posta storie no Instagram após acordar de cirurgia - Reprodução / Instagram @g10dearrascaeta

Arrascaeta posta storie no Instagram após acordar de cirurgiaReprodução / Instagram @g10dearrascaeta

Publicado 01/10/2026 19:45

Arrascaeta garantiu ter acordado bem após cirurgia, para tranquilizar a nação rubro-negra, na tarde desta quinta-feira (1º). Com fratura no punho esquerdo, meia-atacante teve procedimento bem-sucedido e, passado o efeito da anestesia, publicou foto no storie de seu Instagram pessoal para dar acalmar os fãs.

Na legenda da imagem, na qual aparece sorrindo, deitado na cama da unidade médica, com o braço esquerdo imobilizado e segurando uma cuia do tradicional chimarrão na mão direita, o jogador escreveu: "Despertamos bem", seguido de emoji risonho.

Confira postagem de Arrascaeta após cirurgia Reprodução / Instagram @g10dearrascaeta

A cirurgia aconteceu pela manhã, no Rio de Janeiro, e foi liderada pelo chefe do Departamento Médico do clube, Fernando Sassaki, com auxílio dos especialistas Roberto Feres e Edson Roderjan. Segundo informou o Mais Querido, o procedimento ocorreu sem intercorrências e foi considerado um sucesso.

Como Arrascaeta se lesionou?

Arrascaeta sofreu fratura do rádio distal do punho esquerdo no último amistoso do Uruguai nesta Data Fifa, em vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, na segunda-feira (28). Já no segundo tempo, enquanto tinha o domínio da bola, o meia escorregou ao trocar de direção e apoiou o peso do corpo na mão esquerda.

Com o movimento, ele acabou virando o punho, em cena que preocupou os flamenguistas antes mesmo do diagnóstico. Aos 32 minutos da etapa final, o atleta rubro-negro foi substituído e deixou o campo. Arrascaeta já havia balançado as redes no primeiro tempo, para ampliar a vantagem da seleção uruguaia.

Quando Arrascaeta volta?

A previsão inicial do Flamengo é que o tratamento e a recuperação de Arrascaeta durem de seis a oito semanas. Assim como ocorreu com a cirurgia, todo o processo que precede o retorno do meia será acompanhado pelo Departamento Médico do clube. Inicialmente, a ideia é que ele mantenha o preparo físico em dia, já que a lesão não o impede de realizar determinado exercícios.

À princípio, o uruguaio deve ser desfalque nas partidas da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes, nos dias 15 e 22 de outubro. Contudo, o jogador e o Rubro-Negro prometem acelerar a recuperação para que ele esteja disponível em uma eventual final do torneio.