Arrascaeta posta storie no Instagram após acordar de cirurgiaReprodução / Instagram @g10dearrascaeta

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João Vitor Cravo
Arrascaeta garantiu ter acordado bem após cirurgia, para tranquilizar a nação rubro-negra, na tarde desta quinta-feira (1º). Com fratura no punho esquerdo, meia-atacante teve procedimento bem-sucedido e, passado o efeito da anestesia, publicou foto no storie de seu Instagram pessoal para dar acalmar os fãs.
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Na legenda da imagem, na qual aparece sorrindo, deitado na cama da unidade médica, com o braço esquerdo imobilizado e segurando uma cuia do tradicional chimarrão na mão direita, o jogador escreveu: "Despertamos bem", seguido de emoji risonho.
Confira postagem de Arrascaeta após cirurgia - Reprodução / Instagram @g10dearrascaeta
Confira postagem de Arrascaeta após cirurgiaReprodução / Instagram @g10dearrascaeta
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A cirurgia aconteceu pela manhã, no Rio de Janeiro, e foi liderada pelo chefe do Departamento Médico do clube, Fernando Sassaki, com auxílio dos especialistas Roberto Feres e Edson Roderjan. Segundo informou o Mais Querido, o procedimento ocorreu sem intercorrências e foi considerado um sucesso.

Como Arrascaeta se lesionou?

Arrascaeta sofreu fratura do rádio distal do punho esquerdo no último amistoso do Uruguai nesta Data Fifa, em vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, na segunda-feira (28). Já no segundo tempo, enquanto tinha o domínio da bola, o meia escorregou ao trocar de direção e apoiou o peso do corpo na mão esquerda.
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Com o movimento, ele acabou virando o punho, em cena que preocupou os flamenguistas antes mesmo do diagnóstico. Aos 32 minutos da etapa final, o atleta rubro-negro foi substituído e deixou o campo. Arrascaeta já havia balançado as redes no primeiro tempo, para ampliar a vantagem da seleção uruguaia.

Quando Arrascaeta volta?

A previsão inicial do Flamengo é que o tratamento e a recuperação de Arrascaeta durem de seis a oito semanas. Assim como ocorreu com a cirurgia, todo o processo que precede o retorno do meia será acompanhado pelo Departamento Médico do clube. Inicialmente, a ideia é que ele mantenha o preparo físico em dia, já que a lesão não o impede de realizar determinado exercícios.
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À princípio, o uruguaio deve ser desfalque nas partidas da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes, nos dias 15 e 22 de outubro. Contudo, o jogador e o Rubro-Negro prometem acelerar a recuperação para que ele esteja disponível em uma eventual final do torneio.
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Arrascaeta posta storie no Instagram após acordar de cirurgia
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