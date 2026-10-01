Saúl em treino do Flamengo - GIlvan de Souza / Flamengo

Saúl em treino do FlamengoGIlvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/10/2026 12:34

O meia Saúl Ñíguez , do Flamengo, afirmou que está preparado para ser utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. O jogador, que tem tido boas atuações dentro de campo, concedeu entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu, no início da tarde desta quinta-feira (1º), e destacou como a competitividade no Rubro-Negro é alta devido à qualidade do elenco, ressaltando, também, como o ano tem sido desafiador até agora.

"Foi um ano complicado pra mim. Normalmente, quando um jogador fica seis meses fora, você faz uma cirurgia, falam que vai ser dois, três meses e depois, demora muito para jogar sem dor... É muito difícil, sobretudo mentalmente e fisicamente, porque você está com os companheiros, tentando treinar e não pode", disse.

Saúl, então, lembrou dos amistosos da intertemporada para destacar sua recuperação. "Em Portugal, comecei a melhorar fisicamente. Mentalmente, estou melhor porque posso treinar. Depende do treinador te colocar ou não, mas já pode treinar, fazer o que mais gosta da maneira que você sabe", afirmou.

Saúl ficou fora de combate

No início do ano, Saúl passou por uma cirurgia para correção de um problema no calcanhar esquerdo. O atleta só voltou a campo em abril, mas ainda assim, as dores na região persistiram, o que atrapalhava até a sua rotina de treinamentos . Nesse período, o jogador ainda passou por um drama familiar: seu filho foi internado na UTI por complicações de uma cirurgia de desvio de septo. O jovem recebeu alta na época e agora, Saúl está reencontrando o seu ritmo dentro de campo.

O meia espanhol também elogiou a qualidade dos jogadores do Flamengo. "Quando você tem um elenco tão bom, é difícil entrar. O elenco estava bem, ganhava todos os jogos, é difícil trocar os jogadores. Mas o importante é sempre o Flamengo, a equipe, e as coisas estão fazendo bem. Os jogadores que têm a oportunidade de entrar sempre fazem bem, olhando sempre para os companheiros. Creio que isso faça a diferença contra outras equipes."

Retomada

O Flamengo jogou pela última vez contra o Red Bull Bragantino, no dia 20 de setembro. Na ocasião, Saúl teve uma boa atuação. Em seguida, o time entrou em pausa devido à data Fifa e só volta a campo para encarar o Santos, na próxima quinta-feira (1º). Até lá, o atleta busca permanecer a postos de Leonardo Jardim.

"Estou fazendo o mesmo de sempre: tentar ficar preparado. Quando um jogador fica seis meses fora, joga um jogo, tem uma data Fifa de três semanas e depois, tem que voltar a jogar, é complicado. Você precisa de ritmo de jogo, não ritmo de treinamento. São diferentes", ressaltou.

O meia ainda falou da lesão de Arrascaeta, que fraturou o punho esquerdo e deve desfalcar o Flamengo por no mínimo seis semanas. "Arrascaeta é um jogador único. Não tem outro jogador como ele. Pode colocar Carrascal, Lino, Paquetá, De la Cruz... Tem muitos jogadores que podem jogar lá [nessa posição], mas não como ele. Ele é único, trabalhou muito para ser a lenda que é aqui e também dentro do vestiário. Eu tenho uma amizade muito forte com ele, pelo idioma, passamos muito tempo juntos. É um cara que faz um jogo diferente."

Saúl é questionado sobre músicas no Instagram

Recentemente, as músicas que Saúl escolhe para colocar em suas postagens no Instagram viralizaram entre torcedores - o atleta tem optado por canções com letras explícitas. Aos risos, o jogador falou sobre a situação e disse que costuma escutar outros gêneros.

"A que eu escuto não é a que eu coloco [nas postagens]. Normalmente, quando escuto música brasileira, é mais pagode. Funk é muito duro, muito forte para mim. Então, prefiro pagode até para compreender, aprender o idioma um pouquinho. No meu carro, normalmente, escuto música espanhola", admitiu.