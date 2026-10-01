Dirigente prever crise que pode impactar montagem do elenco em 2027 - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Dirigente prever crise que pode impactar montagem do elenco em 2027Carlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 01/10/2026 14:37

a venda de jogadores para fazer caixa. O dirigente português repetiu o discurso de Bap de que haverá dificuldades para o pagamento de dívidas com clubes , das parcelas de contratações de reforços, como Lucas Paquetá. Mas foi além e adiantou que uma das alternativas mais imediatas em caso de rescisão do contrato de patrocínio máster da casa de apostas é

"É uma das coisas que podem acontecer: ter que vender jogadores para pagarmos os compromissos que temos. Nós não vamos ficar devendo os compromissos que temos que pagar", garantiu em entrevista coletiva.



Cautela do Flamengo com reforços



Diante do cenário desafiador, Boto deixou um recado claro à torcida. Com a diminuição do dinheiro de patrocínio, já que a diretoria não acredita que alcançará o mesmo patamar com um novo parceiro, o elenco pode se enfraquecer.

Não apenas com a venda de jogadores, mas também porque a chegada de reforços terá impacto grande também nas contas do Flamengo.

"Como não podemos comprar porque para comprarmos precisamos de dinheiro, que é uma coisa que não temos neste momento. Estamos falando no pior cenário, de não ter esse patrocínio. E o pior cenário, talvez, passe por termos que vender alguns jogadores, ou dois ou três jogadores, e não conseguirmos repor com a mesma qualidade", explicou.

A promessa de Boto

Ao pregar responsabilidade financeira, o português ainda fez uma promessa de que não haverá atraso de pagamentos dos salários.



"Desde que essa medida foi implementada temos reuniões diárias com o presidente. Estamos trabalhando com vários cenários... Mesmo no pior, nunca estará em risco os salários dos jogadores e dos funcionários. Isso nunca vai estar em pauta, é sagrado. O que vai estar em pauta são os compromissos que assumimos com os outros clubes. E é neste cenário que estamos trabalhando”, disse.



Perda de competitividade no continente



Boto ainda faz um alerta para todo o futebol brasileiro. Em tom de pessimismo para o futuro, caso ocorra a manutenção da Medida Provisória do Governo Federal que deu fim às bets no Brasil, o português vê as casas de apostas migrando o investimento para a Argentina.



"O Flamengo teme uma perda de competitividade para os próximos anos, mas os outros clubes também. Se o Flamengo está preocupado, os outros clubes também deviam estar com essa situação. Isso vai, com certeza, abaixar a qualidade e a competitividade do futebol brasileiro", afirmou.



"E, se calhar, daqui a três anos, ao invés de termos três times brasileiros nas semifinais da Libertadores, vamos ter três argentinos. O dinheiro que eles não gastam aqui, vão colocar na Argentina, é óbvio".