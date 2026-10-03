Torcida do Santa Cruz presente na Arena PernambucoDivulgação / Santa Cruz
Santa Cruz garante acesso e volta à Serie B depois de uma década
Santinha empatou com o Maringá em 1 a 1, com a Arena Pernambuco lotada por 45 mil pessoas, para garantir vaga na segunda divisão nacional
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