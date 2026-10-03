Torcida do Santa Cruz presente na Arena Pernambuco - Divulgação / Santa Cruz

Torcida do Santa Cruz presente na Arena PernambucoDivulgação / Santa Cruz

Publicado 03/10/2026 21:20

Tradicional clube brasileiro, famoso sua torcida apaixonada, que lota o estádio independente da divisão, o Santa Cruz realizou um feito grandioso. Neste sábado (3), empatou com o Maringá-PR por 1 a 1 e garantiu o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro . Com isso, retornará à Série B após dez anos. O confronto, realizado na Arena Pernambuco, foi acompanhado por mais de 45 mil torcedores.

A partida foi tensa, pois o Santa Cruz sofreu gol no primeiro minuto. No início da etapa final, porém, o time pernambucano buscou o empate. O gol do empate e do acesso foi marcado por Pedro Favela, meia de 27 anos, que tem várias passagens no interior paulista e está no clube pernambucano desde 2025.

A última vez que o Santa Cruz disputou a segunda divisão nacional foi em 2017, quando fez 37 pontos e terminou em 18º lugar, sendo rebaixado junto com Luverdense-MT, ABC-RN e o rival Náutico.

O time ficou na Série C até 2021, quando foi rebaixado para a Série D. Em 2024, não conseguiu sequer disputar a quarta divisão nacional. Em 2025, porém, a situação começou a melhorar. O clube criou a SAF e vendeu 90% dela para empresários mineiros, em negócio com investimento previsto para R$ 1 bilhão durante 15 anos.

Ainda em 2025, disputou a Série D e conquistou o acesso sendo vice-campeão. Na final, perdeu o título para o Barra-SC, com derrota por 2 a 1 na ida e empate sem gols na volta. Nesta edição da Série C, oscilou na reta final da primeira fase e avançou em oitavo lugar, com 29 pontos, superando o Ypiranga-RS apenas no saldo de gols (5 a 3).

Na segunda fase, porém, na qual os times foram divididos em dois grupos com quatro integrantes, o Santa Cruz dominou e acumulou três vitórias e dois empates. O empate deste sábado levou o time a 11 pontos na liderança do Grupo B, seguido por Maringá (8), Floresta-CE (5) e Botafogo-PB (2).

Na sexta e última rodada, o Santa Cruz enfrentará o já eliminado Botafogo-PB, fora de casa, para confirmar a liderança. Maringá e Floresta vão decidir o outro acesso neste grupo. Os líderes de cada grupo ainda fazem uma final valendo o título da temporada.