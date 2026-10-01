Nenê em treino pelo Botafogo - PBJoão Neto / Botafogo-PB
Ídolo do Vasco pode se tornar acionista de SAF de clube da Série C
Nenê, de 45 anos, chegou ao Botafogo, da Paraíba, no começo do ano; veterano foi o grande destaque de título do Estadual e pode se aposentar
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Depois de duas partidas contra a Austrália, a Amarelinha fechará a Data Fifa no próximo sábado (3), às 11h (de Brasília)
Haaland processa empresa por uso indevido do seu rabo de cavalo
Caso envolve a companhia aérea Norwegian Air Shuttle, que classifica a ação do atacante como 'lamentável'; entenda a situação
Dirigentes questionam possível queda do City à segunda divisão
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