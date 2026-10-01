Nenê em treino pelo Botafogo - PB - João Neto / Botafogo-PB

Nenê em treino pelo Botafogo - PBJoão Neto / Botafogo-PB

Publicado 01/10/2026 16:23 | Atualizado 01/10/2026 16:25

meia-atacante Nenê, de 45 anos, faz parte de um grupo de investidores que está negociando a compra da SAF do Botafogo, da Paraíba. O veterano atualmente está no elenco do Belo e iniciou as conversas com Fillipe Félix, atual acionista majoritário das ações do futebol do clube paraibano. As informações são do portal "GE".

As tratativas, porém, ainda estão em estágio inicial e os valores para a conclusão do negócio ainda não foram definidos. Nenê seria o principal responsável por conduzir o futebol do Botafogo, da Paraíba.

Com idade avançada, Nenê ainda não definiu quando irá encerrar a sua carreira como atleta, porém, o veterano já tem participações fora das quatro linhas. O meia tem atividades empresariais e também participa dos compromissos do PSG Legends. Porém, não está descartada a aposentadoria de Nenê.

Apesar de ter chegado recentemente ao Botafogo, da Paraíba, Nenê se adaptou muito bem à João Pessoa e vê muito potencial no seu atual clube. A equipe está há 13 anos na Série C do Brasileiro e tem uma dívida considerada baixa para os padrões do futebol brasileiro.

O ídolo do Vasco chegou ao clube paraibano no começo da temporada, e comandou a equipe no título do Estadual. Nenê também comandou o Botafogo, da Paraíba, na primeira fase da Série C, quando o clube liderou a competição nacional.

O veterano anotou sete gols e deu cinco assistências pelo Botafogo, da Paraíba. Porém, não conseguiu impedir a queda de rendimento do clube na Terceirona. Atualmente no quadrangular final, o clube ocupa a lanterna do Grupo B, com apenas um ponto em quatro rodadas. Com apenas duas partidas para o término da competição, o time ainda está vivo, mas precisa vencer as duas partidas e ainda torcer por uma combinação de resultados para buscar o acesso.

Depois do empate contra o Maringá, pela Série C, no último fim de semana, Fillipe Félix utilizou suas redes sociais para confirmar que estava negociando com um grupo de investidores a possível venda do futebol do clube. Atualmente, o empresário detém 90% das ações do Botafogo, da Paraíba, adquiridas em 2025. Na época, o negócio previa um investimento de aproximadamente R$ 300 milhões pelos próximos 15 anos.