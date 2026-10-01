Manchester City pode ser punido e disputar a segunda divisão inglesa - Oli Scarff / AFP

Manchester City pode ser punido e disputar a segunda divisão inglesaOli Scarff / AFP

Publicado 01/10/2026 15:42 | Atualizado 01/10/2026 15:46

A possível ida do Manchester City para a segunda divisão inglesa já gera resistência entre dirigentes de clubes que disputam a competição. Em entrevista à 'Sky Sports', representantes questionaram a presença do time entre os concorrentes ao acesso em caso de punição.

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Um dos diretores afirmou que a chegada dos Citizens não traria "absolutamente nenhum" benefício, principalmente pelo poder financeiro da equipe. Um dos diretores afirmou que a chegada dos Citizens não traria "absolutamente nenhum" benefício, principalmente pelo poder financeiro da equipe.

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"As finanças são tão grandes que eles simplesmente atropelariam a segunda divisão e subiriam direto. Isso mata uma vaga de acesso para os outros clubes. Não existe outro time na segunda divisão capaz de lidar com esse nível de riqueza", disse. "As finanças são tão grandes que eles simplesmente atropelariam a segunda divisão e subiriam direto. Isso mata uma vaga de acesso para os outros clubes. Não existe outro time na segunda divisão capaz de lidar com esse nível de riqueza", disse.

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Outro dirigente rebateu a possibilidade de uma entrada automática do Manchester City na divisão de acesso.

Outro dirigente rebateu a possibilidade de uma entrada automática do Manchester City na divisão de acesso.

"Não deveria acontecer de, se forem expulsos da elite, simplesmente entrarem na segunda divisão. Isso deveria ser decidido por nós. Eles deveriam ter que conquistar novamente seu espaço no futebol inglês", declarou.



City aguarda definição



O Manchester City foi considerado culpado pela comissão independente da liga inglesa em 114 das 115 acusações relacionadas a supostas irregularidades financeiras. Entre as possíveis punições estão multa, perda de pontos, embargo de transferências e expulsão da competição.

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Uma redução significativa na pontuação pode levar o clube à segunda divisão. Já uma eventual exclusão da elite faria o futuro da equipe ser definido pela Federação Inglesa e pela EFL (entidade que organiza as divisões inferiores do futebol inglês), com os 72 clubes filiados votando sobre seu destino.

Uma redução significativa na pontuação pode levar o clube à segunda divisão. Já uma eventual exclusão da elite faria o futuro da equipe ser definido pela Federação Inglesa e pela EFL (entidade que organiza as divisões inferiores do futebol inglês), com os 72 clubes filiados votando sobre seu destino.

Os Cityzens mantêm a defesa de inocência e pretendem recorrer da decisão. O prazo para recurso termina nesta sexta-feira (2).

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Vitor Cravo