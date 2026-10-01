Cristiano Ronaldo deixou a seleção portuguesa nesta quarta-feira (30) - Patricia de Melo Moreira / AFP

Cristiano Ronaldo deixou a seleção portuguesa nesta quarta-feira (30)Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 01/10/2026 14:09

Posteriormente, os dois se reuniram e, segundo a imprensa portuguesa, a conversa teve um resultado positivo, indicando que o episódio poderia estar resolvido. A expectativa, porém, durou pouco. Durante a entrevista coletiva antes do duelo contra a Dinamarca, Jesus afirmou que não havia problemas entre os dois e disse que a situação já estava solucionada desde o jantar da noite anterior.Após a declaração do treinador, no entanto, Cristiano Ronaldo decidiu deixar a concentração e se manifestou por meio das redes sociais. O atacante afirmou que revelaria toda a verdade no momento adequado. Ao fim da mensagem, desejou boa sorte aos companheiros nos dois próximos compromissos da equipe pela Liga das Nações, contra Dinamarca e Noruega.