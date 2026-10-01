Sérgio Maurício é narrador da Band - Reprodução

Sérgio Maurício é narrador da BandReprodução

Publicado 01/10/2026 22:00 | Atualizado 01/10/2026 22:09

Sergio Maurício não é mais da Band . O narrador, de 63 anos, decidiu rescindir nesta quinta-feira (1) o seu contrato, que era válido até 2030. Sem muito espaço nas transmissões, ele decidiu encerrar a trajetória na emissora, onde trabalhava desde o fim de 2020. Em nota, a rede de televisão paulista disse que a saída foi em comum acordo.

Contratado no fim de 2020, Sergio Maurício chegou na Band para ser a voz da Fórmula 1 no Brasil. Em 2026, no entanto, a principal competição de automobilismo do mundo voltou a ser exibida pela Globo, que venceu a emissora paulista na disputa pelos direitos. Nos últimos tempos, o narrador fazia apenas as transmissões de futebol.

A saída de Sergio Maurício, a princípio, não tem a ver com a proibição das casas de apostas da emissora. Atualmente, a Band tem apenas os direitos de transmissão do Campeonato Saudita, o que vinha deixando o narrador desanimado com o futuro. Nos bastidores, ele já vinha dizendo que queria deixar a empresa pela falta de eventos, segundo o jornalista Gabriel Vaquer.

Sergio Maurício começou a carreira na televisão em 1991, no Sportv. O narrador ganhou destaque com as transmissões da Fórmula 1 no canal e também atuou como apresentador em programas como "Tá Na Área" e "Linha de Chegada". No fim de 2020, quando a Band adquiriu os direitos da Fórmula 1, ele deixou o Grupo Globo para ser a voz da emissora do Morumbi nas corridas.

Em 2021, Sergio Maurício ganhou muitos elogios do público pela forma como transmitiu os embates entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na disputa pelo título. Ambos chegaram empatados na última corrida da temporada e campeão foi definido apenas na última volta. A temporada entrou para a história da Fórmula 1 como uma das mais disputadas de todos os tempos.