Felipe Moreira, novo diretor financeiro da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Botafogo anuncia novo diretor financeiro da SAF em meio a turbulência
Felipe Moreira chega ao Glorioso com foco na reorganização das economias do clube; Alvinegro vive ano de dificuldades e indefinição
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Huguinho, do Botafogo, é capitão e arma lance de gol na Seleção sub-20
Volante alvinegro, de 19 anos, foi titular em amistoso contra os Estados Unidos, nesta quinta-feira (1º), e teve atuação marcante
Botafogo vive expectativa por retorno de Pantaleão, fora há um ano
Zagueiro está em fase final de recuperação de lesão multiligamentar no joelho esquerdo e deve estar à disposição em breve
Botafogo deve ter retorno de Ferraresi para clássico com Vasco
Zagueiro pode ser liberado depois do próximo jogo de sua seleção, a Venezuela, contra a Coreia do Sul nesta sexta-feira (2)
Ex-Flamengo elogia atuação de Danilo em amistoso contra Austrália
Meio-campista alvinegro participou de três dos quatro gols marcados pela Seleção, e posicionamento mais ofensivo do jogador foi destaque
Com Tite, Botafogo vai dificultar saídas de Montoro e Danilo em 2027
Jogadores estão sendo assediados por clubes do exterior, mas o planejamento alvinegro para a próxima temporada passa pelos dois atletas
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