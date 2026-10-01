Felipe Moreira, novo diretor financeiro da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Felipe Moreira, novo diretor financeiro da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/10/2026 20:49 | Atualizado 01/10/2026 20:51

O Botafogo definiu, nesta quinta-feira (1º), o novo diretor financeiro da SAF: Felipe Moreira. Com experiência tanto no âmbito empresarial, quanto no âmbito esportivo, o dirigente chegou dando ênfase ao momento de transformação vivido pelo Glorioso e definiu a "reorganização financeira" como foco.

"É uma grande satisfação assumir esse desafio no Botafogo. O Clube vive um momento importante de transformação e de reorganização financeira, e temos uma agenda clara: reforçar a disciplina de caixa, honrar os compromissos assumidos e construir bases sólidas para o crescimento sustentável da SAF. Encontrei uma equipe muito comprometida e motivada e estou confiante no trabalho que vamos desenvolver juntos", disse, em sua apresentação.

Botafogo vive ano turbulento

Felipe Moreira terá grande desafio à frente das finanças do Alvinegro, que não vive momento confortável. No primeiro semestre, o clube entrou na Justiça com pedido de recuperação judicial e precisou de empréstimos até para pagar salários de atletas. Além disso, divulgou balanço do último ano com dívida aproximada de R$ 1,8 bilhão

Sem contar que o Glorioso ainda vive turbulência em relação ao controle da SAF. Em abril, o empresário estadunidense e antigo dono, John Textor, foi afastado da presidência, mas ressurgiu no último mês e reivindica seus direitos dentro do clube . Em paralelo, a diretoria tenta negociar nova venda para o grupo GDA Luma, do investidor Gabriel de Alba.

Glorioso se empolga com novo diretor

Felipe Moreira chega para suceder o longo mandato de Anderson Santos, que ocupou a função entre 2023 e 2026, e a curta passagem de Carlos Martins, que deteve o cargo apenas durante poucos meses deste ano. Empolgado, o Botafogo depositou esperanças no novo diretor financeiro da SAF.

"Com mais de 10 anos de experiência em reestruturação financeira, investment banking, M&A e captação de recursos, dos quais cinco dedicados ao segmento de esporte e entretenimento, Felipe conduziu processos de reestruturação de dívidas e de reperfilamento de passivos, além de negociações com credores e investidores. Também atuou na estruturação de operações financeiras, na elaboração de planos de negócios e na avaliação de empresas e ativos", avaliou o Glorioso, em anúncio oficial.