Huguinho ao lado de companheiros na Seleção sub-20Nelson Terme / CBF
Huguinho, do Botafogo, é capitão e arma lance de gol na Seleção sub-20
Volante alvinegro, de 19 anos, foi titular em amistoso contra os Estados Unidos, nesta quinta-feira (1º), e teve atuação marcante
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Botafogo vive expectativa por retorno de Pantaleão, fora há um ano
Zagueiro está em fase final de recuperação de lesão multiligamentar no joelho esquerdo e deve estar à disposição em breve
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Zagueiro pode ser liberado depois do próximo jogo de sua seleção, a Venezuela, contra a Coreia do Sul nesta sexta-feira (2)
Ex-Flamengo elogia atuação de Danilo em amistoso contra Austrália
Meio-campista alvinegro participou de três dos quatro gols marcados pela Seleção, e posicionamento mais ofensivo do jogador foi destaque
Com Tite, Botafogo vai dificultar saídas de Montoro e Danilo em 2027
Jogadores estão sendo assediados por clubes do exterior, mas o planejamento alvinegro para a próxima temporada passa pelos dois atletas
Reforço para 2026, Ziyech era sonho antigo do Botafogo
Em documentário, olheiro do Glorioso admitiu que o clube estava observando o meio-campista marroquino, de 33 anos, há mais de um ano
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