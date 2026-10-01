Huguinho ao lado de companheiros na Seleção sub-20 - Nelson Terme / CBF

Huguinho ao lado de companheiros na Seleção sub-20Nelson Terme / CBF

Publicado 01/10/2026 17:51

Huguinho segue ganhando destaque na seleção brasileira sub-20. Depois de aproveitar oportunidade vindo do banco contra a Dinamarca , o volante do Botafogo não só foi titular, como recebeu a faixa de capitão e participou de gol na vitória sobre os Estados Unidos, por 2 a 0, em amistoso disputado nesta quinta-feira (1º), em San Pedro del Pinatar, na Espanha.

Pilar do meio-campo ao lado de Ramon Rique, do Vasco, Huguinho armou a jogada do gol que abriu o placar. Em momento de domínio brasileiro, já aos 23 minutos da etapa final, o atleta alvinegro recebeu a poucos passos da meia-lua da grande área ofensiva e acionou Igor Felisberto pela ponta-direita. O lateral do São Paulo cortou para dentro, cruzou de esquerda e contou com falha do goleiro De Marzi para balançar as redes quase "sem querer".

Capitão do time, Huguinho atuou durante 90 minutos contra os Estados Unidos e deixou o campo apenas nos acréscimos da etapa final. Antes, diante da Dinamarca, o volante havia jogado por 45 minutos, saindo do banco no segundo tempo para substituir Lucas Rodrigues, do Goiás.

Depois do duelo contra a seleção dinamarquesa, o jogador já havia apontado as oportunidades com a Amarelinha como a realização de um sonho. "Representar o meu país e vestir essa camisa é a realização de um sonho e uma responsabilidade enorme. Gratidão por cada oportunidade. Seguimos trabalhando, sonhando e buscando sempre mais", escreveu, em publicação no Instagram.

Esta é a terceira convocação do meio-campista botafoguense, de apenas 19 anos, para as Seleções de base. Em outubro de 2023, já havia sido chamado para a sub-17, mas apenas em março deste ano foi selecionado pela primeira vez para a categoria sub-20.

Na rodada de amistosos desta Data Fifa, a comissão técnica do treinador Paulo Victor tem aproveitado para fazer testes, assim como Carlo Ancelotti faz na principal, de olho no Sul-Americano sub-20, marcado para janeiro de 2027.