Ferraresi em treinamento do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Ferraresi em treinamento do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/10/2026 09:44

O Botafogo pode ter um reforço importante para o duelo contra o Vasco, o primeiro após a data Fifa, na próxima quarta-feira (7). O zagueiro Ferraresi , de 27 anos, deve ser liberado após o próximo jogo da sua seleção, a Venezuela, contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (2), conforme o 'ge'. Com isso, ele pode integrar o elenco no clássico pelo Campeonato Brasileiro.

A medida não será exclusiva ao jogador do Alvinegro. Outros atletas da equipe também vão ser dispensados antes do próximo confronto, contra a Jordânia, na terça-feira (6).

Ferraresi foi titular da Venezuela no amistoso contra o Japão, na última segunda-feira (28), mas os sul-americanos acabaram derrotados por 2 a 1.

Outras peças em suas seleções

Além do defensor, o Botafogo também tem outras peças importantes cedidas a seleções. O meia Danilo voltará da data Fifa junto com a delegação da CBF e deve desembarcar no Rio no fim do domingo (4). Neste dia, Huguinho, que está com o Brasil sub-20, terá um jogo contra o México; em seguida, na segunda-feira (5), ele retornará ao país e ficará à disposição.

Caberá a Tite e à comissão técnica analisar o desgaste de cada atleta ao longo da data Fifa e determinar quem estará apto ao clássico.

Botafogo também planeja o futuro de longo prazo



Com a chegada de Tite, o Botafogo iniciou um planejamento à longo prazo para fortalecer o seu nível de competitividade para as próximas temporadas. O desejo de montar bons elencos norteia o pensamento do Alvinegro e possíveis transferências das principais peças para o ano que vem não estão nos planos.

O clube de General Severiano sabe que receberá muitas consultas por jogadores importantes como Montoro e Danilo. Porém, o desejo do Botafogo é manter os dois jogadores para a próxima temporada. Eles são considerados símbolos de uma nova era no Alvinegro.

Álvaro Montoro, de 19 anos, foi escolhido pelo Cies Football Observatory, grupo de pesquisa especializado na análise estatística e econômica do futebol mundial, como o jovem mais valioso atuando na América do Sul.

Já Danilo, um dos pilares do elenco, permaneceu no clube mesmo com uma proposta de 28 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões) feita pelo Palmeiras. Ele chegou ao Botafogo no meio do ano passado. Na ocasião, o Alvinegro pagou 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na cotação da época) para contratar o volante junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra.