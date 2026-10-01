"Não há nada nisso (polêmica). São pequenas discussões nas redes sociais. Não estou nisso. Tenho 29 anos, não tenho tempo para essas coisas. Conversamos. Sentamos um ao lado do outro à mesa. Não há problema nenhum", disse Dembélé.
"Eu já falei com ele e não há tensão, ele é um amigo. Não há de fato nenhum problema por causa disso, estou muito tranquilo. Em período de Liga das Nações e de seleção francesa, é preciso sempre encontrar uma polêmica, e penso que esta foi bem encontrada", declarou.
Entenda a situação
O tema do conflito foi o prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, a ser entregue ao melhor jogador da última temporada no dia 26 de outubro. Nas últimas semanas, Mbappé deu uma série de declarações sobre a eventual escolha do vencedor da premiação, muitas delas citando concorrentes como o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona.
Quando o nome de Dembélé apareceu em uma das falas, a polêmica se iniciou. Em entrevista ao jornal francês 'L'Equipe', Mbappé disse que o colega "sempre foi visto como um jogador talentoso", enquanto ele foi tido como "o escolhido".
Dembélé também comentou a situação na época, ao ser questionado pelo veículo espanhol 'Mundo Deportivo'. O atual vencedor do prêmio citou seu grande desempenho na temporada passada pelo PSG. "Nunca fui 'o escolhido', mas trabalhei muito. E no ano passado fui recompensado", afirmou.
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