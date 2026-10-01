Mbappé e Dembélé comemoram gol da França na Copa do Mundo - Franck Fife / AFP

Mbappé e Dembélé comemoram gol da França na Copa do MundoFranck Fife / AFP

Publicado 01/10/2026 20:02





"Não há nada nisso (polêmica). São pequenas discussões nas redes sociais. Não estou nisso. Tenho 29 anos, não tenho tempo para essas coisas. Conversamos. Sentamos um ao lado do outro à mesa. Não há problema nenhum", disse Dembélé. Dembélé retomou o assunto sobre as recentes declarações de Mbappé a respeito das expectativas que os dois tinham no início de suas carreiras e de uma possível conquista da Bola de Ouro. O astro do Paris Saint-Germain minimizou a situação e afirmou que não existe atrito entre os dois."Não há nada nisso (polêmica). São pequenas discussões nas redes sociais. Não estou nisso. Tenho 29 anos, não tenho tempo para essas coisas. Conversamos. Sentamos um ao lado do outro à mesa. Não há problema nenhum", disse Dembélé.





Mbappé também falou sobre o ocorrido e amenizou a situação. O francês fez questão de deixar claro que "não há tensão" com o seu companheiro de seleção francesa. Confira também: Ex-Flamengo, Lorran marca golaço em estreia por novo clube Mbappé também falou sobre o ocorrido e amenizou a situação. O francês fez questão de deixar claro que "não há tensão" com o seu companheiro de seleção francesa.





"Eu já falei com ele e não há tensão, ele é um amigo. Não há de fato nenhum problema por causa disso, estou muito tranquilo. Em período de Liga das Nações e de seleção francesa, é preciso sempre encontrar uma polêmica, e penso que esta foi bem encontrada", declarou. Leia mais: Goleiro do Real Madrid, Courtois elogia Raphinha: ‘Gosto muito dele’ "Eu já falei com ele e não há tensão, ele é um amigo. Não há de fato nenhum problema por causa disso, estou muito tranquilo. Em período de Liga das Nações e de seleção francesa, é preciso sempre encontrar uma polêmica, e penso que esta foi bem encontrada", declarou.

Entenda a situação

O tema do conflito foi o prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, a ser entregue ao melhor jogador da última temporada no dia 26 de outubro. Nas últimas semanas, Mbappé deu uma série de declarações sobre a eventual escolha do vencedor da premiação, muitas delas citando concorrentes como o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona.

Quando o nome de Dembélé apareceu em uma das falas, a polêmica se iniciou. Em entrevista ao jornal francês 'L'Equipe', Mbappé disse que o colega "sempre foi visto como um jogador talentoso", enquanto ele foi tido como "o escolhido".

Dembélé também comentou a situação na época, ao ser questionado pelo veículo espanhol 'Mundo Deportivo'. O atual vencedor do prêmio citou seu grande desempenho na temporada passada pelo PSG. "Nunca fui 'o escolhido', mas trabalhei muito. E no ano passado fui recompensado", afirmou.