Lorran comemora primeiro gol pelo Al-Sharjah, dos Emirados Árabes - Reprodução / Instagram @lorranlucas10

Lorran comemora primeiro gol pelo Al-Sharjah, dos Emirados ÁrabesReprodução / Instagram @lorranlucas10

Publicado 01/10/2026 19:05

Lorran chegou brilhando em seu novo clube. Vendido pelo Flamengo em setembro , o meia-atacante de 20 anos marcou golaço logo na estreia pelo Sharjah, dos Emirados Árabes, nesta quinta-feira (1º). A bola na rede de Lorran abriu os caminhos para a vitória da equipe sobre Al Dahfra, por 2 a 1, pela Copa da Liga do país.

Aos 20 minutos da etapa inicial, Lorran recebeu a poucos passos da grande área pela direita, cortou para dentro e deu uma bela chapada, a meia-altura, na "bochecha da rede", sem chances para o goleiro adversário.

Na comemoração, o ex-Flamengo foi acompanhado pelos novos companheiros de equipe em sua comemoração típica, com uma das mãos virada para cima, inspirada no vilão Rugal Bernstein, do jogo de luta The King of Fighters.

Já no segundo tempo, o ítalo-brasileiro Igor Coronado, que deixou o Corinthians em julho do ano passado para assinar com o Sharjah, foi às redes para ampliar a vantagem. A cerca de dez minutos do apito final, o Al Dhafra diminuiu, mas não conseguiu evitar o triunfo da equipe do ex-jogador do Mais Querido por 2 a 1.

Por que Lorran deixou o Flamengo?

Lorran foi vendido pelo Flamengo por cerca de 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 7,7 milhões). Focado na manutenção dos medalhões do elenco, o clube carioca decidiu negociar jovens jogadores para manter o equilíbrio financeiro. Com isso, além do atleta de 20 anos, o Mais Querido também negociou o atacante Wallace Yan com o RB Bragantino

O meia-atacante havia acabado de retornar de empréstimo ao Pisa, da Itália. No período, Lorran não conseguiu se adaptar e foi pouco utilizado. De volta ao Rubro-Negro, recebeu oportunidades durante torneio de intertemporada no Algarve, em Portugal, e correspondeu.

Contudo, mesmo com o bom desempenho nos amistosos e a maior minutagem no começo do segundo semestre, o jovem não se firmou como peça importante do elenco de Leonardo Jardim. Por isso, foi negociado apenas três meses depois de voltar ao Flamengo, agora em definitivo.