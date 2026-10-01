Lorran comemora primeiro gol pelo Al-Sharjah, dos Emirados ÁrabesReprodução / Instagram @lorranlucas10
Ex-Flamengo, Lorran marca golaço em estreia por novo clube
Meia-atacante, de 20 anos, foi vendido pelo Rubro-Negro em setembro deste ano, depois de boas atuações na intertemporada em Portugal
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Alemanha bate Sérvia, e Klopp vence a primeira no comando da seleção
Com grande atuação, alemães dominam sérvios e empilham chances perdidas, mas seguem vivos e com chance de classificação para a segunda fase
Hulk relembra importância de Angioni para boa fase no Fluminense
Dirigente que morreu em setembro teve pouco tempo de contato com o atacante e mesmo assim ficou marcado pelas conversas que tiveram
Portugal vence Dinamarca em meio à crise com Cristiano Ronaldo
Com gols de Cancelo, Gonzalo Ramos, Vitinha e João Félix, portugueses superaram os dinamarqueses e amenizaram a pressão sobre o treinador
Jungle Fight abre semana de lutas em Niterói com ação social para crianças e jovens
Jungle Social reuniu sete projetos na quarta-feira, na Arena Niterói, que ainda recebe seletiva de novos talentos antes do Jungle Fight 155, no sábado
Huguinho, do Botafogo, é capitão e arma lance de gol na Seleção sub-20
Volante alvinegro, de 19 anos, foi titular em amistoso contra os Estados Unidos, nesta quinta-feira (1º), e teve atuação marcante
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