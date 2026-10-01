Zinedine Zidane durante coletiva de imprensa - Franck Fife / AFP

Zinedine Zidane durante coletiva de imprensaFranck Fife / AFP

Publicado 01/10/2026 17:40

"Sempre me lembram das imagens, passam em loop o tempo todo. Felizmente não fiz só isso e tenho outras imagens mais agradáveis. Então, penso mais nas positivas", declarou Zidane.O treinador também foi questionado sobre um possível contato com Materazzi depois do jogo. Segundo ele, os dois não conversaram."Não me orgulho do que fiz. Faz parte da carreira. Na vida, fazemos coisas ruins. Agora estamos no presente, e é nisso que estou me concentrando agora. Não falei com ele", confessou.