Zinedine Zidane durante coletiva de imprensaFranck Fife / AFP
O lance aconteceu no segundo tempo da prorrogação. Zidane foi expulso após atingir o zagueiro italiano e precisou acompanhar a derrota francesa nos pênaltis do lado de fora. A partida também marcou sua despedida dos gramados.
Durante a coletiva, o técnico afirmou não se orgulhar da atitude, mas disse preferir relembrar outros momentos de sua trajetória.
"Sempre me lembram das imagens, passam em loop o tempo todo. Felizmente não fiz só isso e tenho outras imagens mais agradáveis. Então, penso mais nas positivas", declarou Zidane.
O treinador também foi questionado sobre um possível contato com Materazzi depois do jogo. Segundo ele, os dois não conversaram.
"Não me orgulho do que fiz. Faz parte da carreira. Na vida, fazemos coisas ruins. Agora estamos no presente, e é nisso que estou me concentrando agora. Não falei com ele", confessou.
O reencontro com a Itália acontecerá nesta sexta-feira (2), no Stade de France, pela terceira rodada da Liga das Nações da Uefa. A seleção francesa lidera o Grupo A1, com seis pontos, após vencer Turquia e Bélgica por 1 a 0. Belgas e italianos aparecem logo atrás, com três pontos, enquanto os turcos ainda não pontuaram.
Em sua atual passagem pelo comando dos 'Bleus', Zidane mantém 100% de aproveitamento. Antes do duelo, porém, o técnico destacou o respeito pelo adversário e projetou uma partida complicada.
"2006 foi um ano muito difícil para mim. Acredito no que faço e nas coisas positivas da vida. Estou pronto para voltar e treinar a seleção francesa. Estou ansioso para dar tudo de mim por esta equipe e pelos meus jogadores. É esquisito vê-los fora de grandes competições. Preciso saber o que realmente está acontecendo para dar uma opinião. A Itália é uma equipe capaz de coisas incríveis. Será uma partida difícil", concluiu.
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