A seleção brasileira desembarcou nesta quinta-feira (1º) em Calcutá para o seu último compromisso nesta Data Fifa, diante da Índia. O duelo será no sábado (3), às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium. A delegação foi recebida por fãs na porta do hotel onde ficará hospedada.
Antes do confronto, o Brasil realizará um treino nesta sexta-feira (2). Umas das novidades para o duelo será o goleiro Pedro Morisco, depois de Hugo Souza e Otávio serem titulares nos amistosos anteriores. Por outro lado, Raphinha será desfalque. O atacante sofreu um edema muscular na coxa direita contra a Austrália, na última terça-feira (29), e foi cortado.
O primeiro compromisso da Seleção foi no empate 1 a 1 contra a Austrália, na última sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Na ocasião, a Seleção teve atuação ruim e não conseguiu dominar o adversário, mas se salvou da derrota no minuto final.
Irankunda foi quem balançou a rede para os australianos, em bonita cobrança de falta. Já no minuto final do duelo, Raphinha cobrou escanteio e Rayan, de cabeça, deixou tudo igual.
Na última terça-feira (29), a Amarelinha enfrentou novamente os australianos e venceu por 4 a 2, no Suncorp Stadium, em Brisbane. A seleção brasileira abriu o placar aos três minutos, com Vanderson. Depois, porém, levou a virada em lances praticamente seguidos, com Circati e Metcalfe.
Antes de terminar a primeira etapa, Raphinha empatou, de pênalti. No segundo tempo, Bruno Guimarães e Vini Jr, também de pênalti, selaram o triunfo do Brasil.
Próximos compromissos do Brasil
Após o duelo contra a Índia, a seleção brasileira voltará a campo no dia 14 de novembro, contra o Japão. O confronto será às 07h15 (de Brasília) no Estádio Nacional de Singapura. Além disso, também enfrentará Singapura no dia 17 às 07h (de Brasília) no mesmo local.
Confira a chegada da Seleção em Calcutá
CHEGAMOS, ÍNDIA! A Seleção desembarcou em Calcutá para um encontro inédito: pela primeira vez na história, o Brasil vai enfrentar a Índia no próximo sábado (3). Agora é hora de se preparar para mais um desafio! #BateNoPeito ISSO É BRASIL! https://t.co/CHcliinGFM
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