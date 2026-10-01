Gabriel Magalhães em treino da seleção brasileira, em Brisbane - Rafael Ribeiro/CBF

Gabriel Magalhães em treino da seleção brasileira, em BrisbaneRafael Ribeiro/CBF

Publicado 01/10/2026 14:02

Gabriel Magalhães é um dos mais experientes entre os jogadores da seleção brasileira cheia de novidades neste início de novo ciclo. Aos 28 anos, o zagueiro, assim como Marquinhos, Vini Jr, Raphinha e Bruno Guimarães, é uma das referências de Carlo Ancelotti para dar apoio aos 'novatos' e aceitou essa missão.

"É um grupo de jogadores jovens, novos que estão aqui pela primeira vez. Nós, que somos mais experientes e estamos há alguns anos, temos que passar tranquilidade a eles, sabemos como é vestir a camisa da seleção brasileira", afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (1º).



Seleção deve ter novas mudanças



Mas também há desafios para esta nova fase da seleção brasileira, como o próprio Gabriel Magalhães admite. Afinal, com tantas caras novas, a questão do entrosamento e da adaptação é mais difícil, até pelo pouco tempo.



Não à toa, Carlo Ancelotti optou primeiramente em utilizar a base que disputou a Copa do Mundo de 2026, com mudanças pontuais nos dois amistosos contra a Austrália. O zagueiro, por exemplo, fez dupla de zaga com Jair pela primeira vez, no 4 a 2 sobre a Austrália, e ficou fora do empate em 1 a 1, quando Marquinhos e Vitor Reis jogaram.



E no sábado (3), contra a Índia, às 11h (de Brasília) em Calcutá, o time deve vir mais modificado. A expectativa é que o técnico dê mais tempo para observar alguns jogadores que tiveram poucas chances até agora.



"O que a gente quer é se entrosar o mais rapidamente possível, porque sabe que na seleção brasileira não tem muito tempo. Temos que nos adaptar. O míster vem nos dando muita confiança, e o mais importante neste momento é receber bem os meninos novos e dar confiança para eles, que com certeza são o futuro da nossa Seleção", disse Gabriel Magalhães.

O zagueiro, aliás, pode jogar ou ser um dos nomes poupados e ficar no banco de reservas. A confirmação, entretanto, vai acontecer até a sexta-feira, quando Ancelotti comandará o último treino.



"Estou à disposição do Mister. A gente sabe da importância de cada jogo com a camisa da seleção brasileira, com todo respeito ao nosso adversário. Que seja um grande jogo para nós e que os brasileiros que moram lá possam aproveitar esse momento conosco", disse.



Gabriel Magalhães aprova passagem pela Austrália



A seleção brasileira realizou nesta quinta a última atividade em Brisbane, antes da viagem a Calcutá. E o zagueiro agradeceu pela recepção que os jogadores tiveram nestes dias de trabalho.



"Cada lugar que a gente passa, é recebido com muito carinho. A gente fica muito feliz. Hoje, principalmente, em um treino às 10 horas da manhã, ter bastante gente aqui para nos ver e prestigiar faz a gente se sentir muito honrado", completou.