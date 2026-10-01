Gabriel Magalhães em treino da seleção brasileira, em BrisbaneRafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães admite responsabilidade de ajudar novatos da Seleção
Zagueiro é um dos remanescentes do último ciclo da Copa do Mundo e vê necessidade do grupo muito modificado se entrosar o quanto antes
Seleção deve ter novas mudanças
Gabriel Magalhães aprova passagem pela Austrália
Pedrinho tentará reeleição no Vasco a pedido de Lamacchia
Presidente cruz-maltino declarou que será candidato novamente, em busca de 'continuidade', alinhado ao potencial comprador da SAF
Sergio Maurício rescinde contrato e deixa a Band após seis anos
Sem espaço nas transmissões e desanimado com a falta de eventos na grade da emissora, narrador decidiu antecipar a saída
Arrascaeta recebe alta de médico do Flamengo após cirurgia no punho
Meia-atacante operou na manhã desta quinta-feira (1º) e, já na parte da noite, deixou o hospital para seguir tratamento em casa
Botafogo anuncia novo diretor financeiro da SAF em meio a turbulência
Felipe Moreira chega ao Glorioso com foco na reorganização das economias do clube; Alvinegro vive ano de dificuldades e indefinição
Renê sente incômodo no tornozelo e deve desfalcar Fluminense
Lateral não participou do treino desta quinta-feira (1) e não deve enfrentar o Coritiba, no dia 8, no Maracanã, pelo Brasileirão
Dembélé minimiza polêmica com Mbappé: 'Não há problema nenhum'
Atacante do PSG contou que conversou com o companheiro de seleção francesa e negou qualquer desentendimento; entenda a situação
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