Técnico da seleção alemã, Jürgen KloppAFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, de 59 anos, abordou um tema lamentável em entrevista coletiva antes da partida contra a Sérvia, na Liga das Nações. O comandante falou sobre os insultos racistas, que alguns jogadores alemães receberam por causa do rendimento ruim que os tetracampeões vem tendo.
Leia mais: Cristiano Ronaldo esperava por desculpas de Jesus e se sentiu traído
"Não há razão nenhuma para nos preocuparmos com essas pessoas. Elas não têm o meu tempo nem estão no meu pensamento. Na vida normal, tenho pouco tempo para a estupidez. E para as redes sociais também não", explicou o técnico.
Leia mais: Jorge Jesus foi a aeroporto atrás de CR7 para conter crise, diz jornal
Klopp também abordou o espaço que as pessoas têm no atual momento com as redes sociais para expressar sua liberdade de opinião e que isso nem sempre leva a bons comentários.
Leia mais: Sem Messi, Argentina goleia Bolívia em primeiro jogo após vice mundial
"O grande problema hoje em dia é que todo mundo pode dizer o que pensa. É uma loucura quando acontecem coisas assim. O grupo não poderia ter uma convivência mais extraordinária. Todo mundo é respeitado com base nos fatos certos e não é desacreditado com base em opiniões falsas", contou.
Klopp aceitou o desafio de treinar a seleção da Alemanha depois de ficar dois anos sem trabalhar como técnico. Depois de deixar o Liverpool em junho de 2024, o alemão assumiu no começo do ano passado o cargo de chefe de futebol da Red Bull. O grupo administra cinco times pelo mundo, incluindo o Bragantino, no Brasil, e o RB Leipzig, da Alemanha. 
A Alemanha vive uma das maiores crises da história do seu futebol em relação a seleções. Campeã em 2014, os europeus caíram na frase de grupos em 2018, 2022 e na última Copa foram eliminados na segunda fase da competição.
Klopp dirigiu a seleção da Alemanha em duas partidas. A estreia foi com empate por 1 a 1 contra a Holanda e depois com uma derrota para a Grécia por 1 a 0.
A equipe ocupa a terceira colocação no grupo B da Liga das Nações, com apenas um ponto conquistado em dois jogos. A Grécia lidera com duas vitórias, a frente da Holanda, com uma vitória e um empate, justamente com os alemães.