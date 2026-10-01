Técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp - AFP

Técnico da seleção alemã, Jürgen KloppAFP

Publicado 01/10/2026 12:02

O técnico da seleção alemã , Jürgen Klopp, de 59 anos, abordou um tema lamentável em entrevista coletiva antes da partida contra a Sérvia, na Liga das Nações. O comandante falou sobre os insultos racistas, que alguns jogadores alemães receberam por causa do rendimento ruim que os tetracampeões vem tendo.

"Não há razão nenhuma para nos preocuparmos com essas pessoas. Elas não têm o meu tempo nem estão no meu pensamento. Na vida normal, tenho pouco tempo para a estupidez. E para as redes sociais também não", explicou o técnico.

Klopp também abordou o espaço que as pessoas têm no atual momento com as redes sociais para expressar sua liberdade de opinião e que isso nem sempre leva a bons comentários.

"O grande problema hoje em dia é que todo mundo pode dizer o que pensa. É uma loucura quando acontecem coisas assim. O grupo não poderia ter uma convivência mais extraordinária. Todo mundo é respeitado com base nos fatos certos e não é desacreditado com base em opiniões falsas", contou.

Klopp aceitou o desafio de treinar a seleção da Alemanha depois de ficar dois anos sem trabalhar como técnico. Depois de deixar o Liverpool em junho de 2024, o alemão assumiu no começo do ano passado o cargo de chefe de futebol da Red Bull. O grupo administra cinco times pelo mundo, incluindo o Bragantino, no Brasil, e o RB Leipzig, da Alemanha.

A Alemanha vive uma das maiores crises da história do seu futebol em relação a seleções. Campeã em 2014, os europeus caíram na frase de grupos em 2018, 2022 e na última Copa foram eliminados na segunda fase da competição.

Klopp dirigiu a seleção da Alemanha em duas partidas. A estreia foi com empate por 1 a 1 contra a Holanda e depois com uma derrota para a Grécia por 1 a 0.

A equipe ocupa a terceira colocação no grupo B da Liga das Nações, com apenas um ponto conquistado em dois jogos. A Grécia lidera com duas vitórias, a frente da Holanda, com uma vitória e um empate, justamente com os alemães.

