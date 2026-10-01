Técnico da seleção alemã, Jürgen KloppAFP
'Pouco tempo para estupidez', diz Klopp sobre racismo na seleção alemã
Equipe tetracampeã mundial tem apenas um ponto em dois jogos pela Liga das Nações; técnico não mostrou preocupação com começo de trabalho
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