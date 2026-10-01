Cristiano Ronaldo deixou a delegação de Portugal após crise com Jorge JesusAFP
Jorge Jesus foi a aeroporto atrás de CR7 para conter crise, diz jornal
Segundo a imprensa europeia, o craque não deu ouvidos ao treinador, que estava junto do presidente da Federação Portuguesa
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