Jogadores da Argentina comemoram gol em amistoso contra Bolívia - Divulgação / Seleção argentina

Jogadores da Argentina comemoram gol em amistoso contra BolíviaDivulgação / Seleção argentina

Publicado 01/10/2026 07:14





O estádio de Córdoba não estava lotado porque parte de suas instalações não estavam abertas ao público. A seleção argentina cumpriu punição por comportamento inadequado de sua torcida na Copa do Mundo.



A Argentina volta a campo no sábado (3), quando terá pela frente a seleção de Burkina Faso, no Estádio Monumental de Nuñez. Na terça-feira (6), o adversário, mais uma vez no campo do River Plate, será Benin,



O técnico Lionel Scaloni colocou o time titular em campo com Emiliano Martínez; Giay, Romero, Lisandro Martinez e Vega; Paz, Palacios, Mac Allister e Prestianni; Julián Álvarez e Lautaro Martinez.



Apesar da ausência de Messi, o time argentino manteve o toque de bola e a movimentação constante de seus jogadores no campo ofensivo. Desde o início, o domínio foi total dos atuais vice-campeões mundiais.



Derrotada por 2 a 0 pelo Paraguai no amistoso de domingo, nos Estados Unidos, a Bolívia se limitou a defender e viu o poderoso adversário buscar as jogadas pelas pontas. Os bolivianos só foram ao campo da Argentina aos 12 minutos, mas sem levar perigo à meta de Emiliano Martínez.



O domínio argentino era grande, mas a primeira finalização só ocorreu aos 18 minutos e foi certeira. Lautaro Martínez arriscou da entrada da área e abriu o placar. Em sua primeira apresentação após o vice-campeonato mundial, a seleção da Argentina - sem Lionel Messi - não teve dificuldades para golear a Bolívia, na noite desta quarta-feira (30), por 4 a 0, em amistoso disputado em Córdoba, no Estádio Mário Kempes. O jogo serviu para o técnico Lionel Scaloni testar vários jogadores, como Nico Paz, Mastantuono, Flores e Flaco López, que marcou pela primeira vez na seleção.O estádio de Córdoba não estava lotado porque parte de suas instalações não estavam abertas ao público. A seleção argentina cumpriu punição por comportamento inadequado de sua torcida na Copa do Mundo.A Argentina volta a campo no sábado (3), quando terá pela frente a seleção de Burkina Faso, no Estádio Monumental de Nuñez. Na terça-feira (6), o adversário, mais uma vez no campo do River Plate, será Benin, quando está prevista a despedida oficial de Messi do selecionado O técnico Lionel Scaloni colocou o time titular em campo com Emiliano Martínez; Giay, Romero, Lisandro Martinez e Vega; Paz, Palacios, Mac Allister e Prestianni; Julián Álvarez e Lautaro Martinez.Apesar da ausência de Messi, o time argentino manteve o toque de bola e a movimentação constante de seus jogadores no campo ofensivo. Desde o início, o domínio foi total dos atuais vice-campeões mundiais.Derrotada por 2 a 0 pelo Paraguai no amistoso de domingo, nos Estados Unidos, a Bolívia se limitou a defender e viu o poderoso adversário buscar as jogadas pelas pontas. Os bolivianos só foram ao campo da Argentina aos 12 minutos, mas sem levar perigo à meta de Emiliano Martínez.O domínio argentino era grande, mas a primeira finalização só ocorreu aos 18 minutos e foi certeira. Lautaro Martínez arriscou da entrada da área e abriu o placar.

Em ritmo de treino "ataque contra defesa", a Argentina pressionou a saída de bola da Bolívia, ocorre a roubada e o belo passe de Palacios para o gol de 'cavadinha' de Nico Paz: 2 a 0.



A diferença técnica tornou o jogo monótono. A Argentina abusou do toque de bola e só voltou de novo ao ataque aos 45 minutos, quando Julián Álvarez forçou saída corajosa do goleiro Viscarra. O primeiro tempo terminou com 76% de posse de bola da Argentina



Scaloni não fez alterações na equipe, mas a Argentina voltou mais animada e antes do primeiro minuto Paz por pouco não fez o terceiro. A Bolívia também não se limitou a apenas defender e Robson Matheus finalizou pela primeira vez pela seleção visitante.



Mais 'ligada' a Argentina não demorou para aumentar a vantagem. Aos oito minutos, Paz cobrou falta na esquerda e o capitão Romero cabeceou: 3 a 0.



Aos 11 minutos, Scaloni colocou em campo Mastantuono, Balerdi e Barco. A intenção era dar mais ânimo para o ataque argentino. A mudança deu certo, mas também diminuiu a 'pegada' no meio de campo, propiciando mais espaço para as jogadas bolivianas.



Aos 29, Scaloni colocou Flaco López, Fernandez e Simon. A Argentina seguiu em busca de mais gols, mas falhou nas finalizações. Em três delas, Flaco mandou um por cima do travessão, em outra teve o gol anulado por impedimento e na terceira marcou, aos 41 minutos, o quarto gol argentino, o seu primeiro com a camisa da seleção.