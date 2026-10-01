Cristiano Ronaldo deixou a delegação de Portugal após crise com Jorge Jesus - AFP

Cristiano Ronaldo deixou a delegação de Portugal após crise com Jorge JesusAFP

Publicado 01/10/2026 11:19

O episódio envolvendo os dois começou após o atacante ficar os 90 minutos da vitória por 2 a 1 de Portugal sobre a Noruega no banco e escalou durante esta semana. Em uma entrevista ao 'El Chiringuito', Aguirre afirmou que, nos bastidores, atleta e treinador haviam se entendido, após pedidos de desculpas de Jesus e uma promessa de retratação publicamente. Esta segunda parte da conversa não aconteceu e motivou a saída do astro da equipe nacional.

"Houve uma reunião terça-feira à noite. Uma reunião entre o presidente da Federação, o treinador e o Cristiano. O Jorge Jesus pediu desculpas ao Cristiano pela desconsideração ao colocar ele aquecer durante 30 minutos e não o colocar para jogar. E não só lhe pede desculpas em privado, como também lhe diz que vai pedir-lhe desculpas publicamente, que vai dizer publicamente que se equivocou. É a promessa do Jorge Jesus ao Cristiano", afirmou.

"Depois vai para a coletiva de imprensa e diz esta quantidade de mentiras em que ninguém acredita. Por isso é que o Cristiano explode, porque se sentiu traído. Não há mais nada, é mesmo assim. O seu treinador vem conversar com você em privado: 'Olha, vê lá, isto foi assim, entende-me, está bem, não geri bem a situação, estamos juntos, desculpa. Se tiver coletiva de imprensa, vou esclarecer tudo, vou pedir desculpas, não se preocupe, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo resolvido'", continuou.

"Depois vai para a coletiva mais tarde e deixa o Cristiano ainda pior, dizendo que quem manda é ele e que o Cristiano é só mais um. Para casa e siga para outra. Por isso é que digo: traição", completou Aguirre.