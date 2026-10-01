Pedrinho, atual presidente do VascoLeandro Amorim / Vasco

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João Vitor Cravo
Pedrinho confirmou que será candidato à reeleição no Vasco. Atual presidente do clube, ex-jogador ocupa o cargo desde janeiro de 2024 e afirmou que tentará seguir no poder por mais um mandato. Além disso, o mandatário revelou que quem o convenceu a se candidatar novamente foi Marcos Lamacchia, dono da empresa Almirante Participações, principal interessada na compra da SAF do Cruz-Maltino.
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O presidente vascaíno já vinha dando indícios de que poderia tentar uma reeleição. No entanto, a possibilidade ainda estava em aberto, ofuscada principalmente pela possível venda das ações do clube. Agora que Lamacchia está próximo de confirmar o investimento no Vasco, Pedrinho não só viu o incentivo do empresário, como o caminho aberto para levar à frente a candidatura para um novo mandato.
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"Tinha falado sobre dar continuidade, mas nunca tinha firmado... Tenho certeza que tudo acontecendo da forma que a gente imagina, sem atropelo nenhum, sempre respeitando todos os poderes e ritos do clube, a Ansref, tudo vai ser respeitado para que a venda seja concretizada. Você vai ouvir do investidor (Lamacchia), que foi um pedido dele, não meu, para que eu desse continuidade, então eu vou me tornar candidato", iniciou.
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"Não quer dizer que vou ganhar. O voto é um direito de todos. Tem gente que gosta do meu trabalho, tem gente que não gosta e é super respeitado por mim. Mas a intenção é voltar para uma reeleição" completou, em entrevista ao "Canal Igor Rodrigues", nesta quinta-feira (1º).
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Conforme indicou, Pedrinho será candidato à reeleição para o triênio 2027-29. Quando chegou à diretoria cruz-maltina, dois anos atrás, o ídolo vascaíno foi eleito presidente do clube social — quadro associativo, separado da SAF. No entanto, em meio ao imbróglio jurídico com a 777 Partners, antiga detentora de parte dos direitos do Vasco, ele assumiu também o comando do futebol.