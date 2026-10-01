Rafael Navarro voltou a marcar nesta quarta-feira (30), na vitória por 3 a 0 do St. Louis City sobre o New York Red Bulls, fora de casa. O gol foi o sexto do atacante nos últimos quatro jogos pela MLS. Com o resultado, sua equipe chegou à quarta vitória consecutiva e ao 19º jogo seguido de invencibilidade na temporada, assumindo a vice-liderança da Conferência Oeste, a três pontos do Vancouver Whitecaps.
Com passagens por Botafogo e Palmeiras, o camisa 9 está na quarta temporada nos Estados Unidos e chegou ao St. Louis City após deixar o Colorado Rapids, na maior transferência interna da história da MLS. Em 2026, já soma 16 tentos e cinco assistências, é o brasileiro com mais gols no campeonato e faz uma das campanhas mais goleadoras da carreira.
Navarro abriu o placar aos cinco minutos. Depois de um cruzamento na área, apareceu bem posicionado e cabeceou para as redes, colocando o St. Louis no controle da partida. A vantagem mínima foi mantida até o final da segunda etapa, quando Simon Becher e Tomás Ostrák ampliaram e confirmaram o resultado.
"Estou aqui há pouco tempo, mas já pude entender o motivo do time estar vivendo uma sequência tão positiva. Graças ao professor e a todo o clube, encontrei um grupo muito unido, que trabalha e compete muito em todos os jogos. Fico feliz por poder ajudar com gols e, principalmente, por estar contribuindo para que a equipe continue nessa caminhada. Espero que a gente mantenha esse ritmo até o final da temporada e consiga alcançar nossos objetivos", afirmou Rafael Navarro.
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