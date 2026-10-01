Raphinha é um dos principais jogadores do Barcelona - Jorge Guerrero / AFP

Raphinha é um dos principais jogadores do BarcelonaJorge Guerrero / AFP

Publicado 01/10/2026 19:27 | Atualizado 01/10/2026 19:33



Goleiro do Real Madrid, Courtois revelou admiração por Raphinha, atacante do Barcelona. O belga, inclusive, destacou que o brasileiro várias vezes não recebe o reconhecimento que merece diante do bom desempenho que tem apresentado recentemente no futebol espanhol

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“Gosto muito dele. É um jogador fundamental para o Barcelona. Nem sempre tem o reconhecimento que merece, mas é essencial para a equipe”, disse o arqueiro, em entrevista ao programa local ‘Radioestadio Noche’.



O camisa 11 do clube catalão tem sido um dos principais nomes deste começo de temporada. Até aqui, soma 14 gols e três assistências em oito jogos, todos entre os titulares.

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Barcelona ficou na bronca

Presidente do Barcelona, Joan Laporta mostrou total insatisfação com o problema de Raphinha. “É uma notícia que nos preocupa muito. Não estamos felizes com isso. Já aconteceu com outros, e esse é o risco dessas paradas tão longas”, declarou o mandatário, em entrevista à ‘Catalunya Ràdio’.

Os números de Raphinha pelo Barcelona

Raphinha chegou ao Barcelona em meados de 2022 e, de lá para cá, evoluiu e tornou-se um dos destaques do elenco, ao lado de Lamine Yamal.



. 2022/23: 10 gols e 12 assistências em 50 jogos

. 2023/24: 10 gols e 11 assistências em 37 jogos

. 2024/25: 34 gols e 22 assistências em 57 jogos

. 2025/26: 21 gols e 7 assistências em 33 jogos

. 2026/27: 14 gols e 3 assistências em 8 jogos