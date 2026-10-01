Raphinha é um dos principais jogadores do BarcelonaJorge Guerrero / AFP

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Theo Faria
Goleiro do Real Madrid, Courtois revelou admiração por Raphinha, atacante do Barcelona. O belga, inclusive, destacou que o brasileiro várias vezes não recebe o reconhecimento que merece diante do bom desempenho que tem apresentado recentemente no futebol espanhol.
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“Gosto muito dele. É um jogador fundamental para o Barcelona. Nem sempre tem o reconhecimento que merece, mas é essencial para a equipe”, disse o arqueiro, em entrevista ao programa local ‘Radioestadio Noche’.
O camisa 11 do clube catalão tem sido um dos principais nomes deste começo de temporada. Até aqui, soma 14 gols e três assistências em oito jogos, todos entre os titulares.
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Lesão pode atrapalhar início avassalador

Raphinha sofreu lesão muscular na região posterior da coxa direita e deve virar desfalque no Barcelona. O atacante se machucou na vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, em amistoso realizado na terça-feira (29), no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Ele foi cortado da Seleção para iniciar tratamento no clube catalão. Sendo assim, não estará à disposição de Carlo Ancelotti para enfrentar a Índia, sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá.
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Barcelona ficou na bronca

Presidente do Barcelona, Joan Laporta mostrou total insatisfação com o problema de Raphinha. “É uma notícia que nos preocupa muito. Não estamos felizes com isso. Já aconteceu com outros, e esse é o risco dessas paradas tão longas”, declarou o mandatário, em entrevista à ‘Catalunya Ràdio’.
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Os números de Raphinha pelo Barcelona

Raphinha chegou ao Barcelona em meados de 2022 e, de lá para cá, evoluiu e tornou-se um dos destaques do elenco, ao lado de Lamine Yamal.

. 2022/23: 10 gols e 12 assistências em 50 jogos
. 2023/24: 10 gols e 11 assistências em 37 jogos
. 2024/25: 34 gols e 22 assistências em 57 jogos
. 2025/26: 21 gols e 7 assistências em 33 jogos
. 2026/27: 14 gols e 3 assistências em 8 jogos