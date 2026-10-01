“Gosto muito dele. É um jogador fundamental para o Barcelona. Nem sempre tem o reconhecimento que merece, mas é essencial para a equipe”, disse o arqueiro, em entrevista ao programa local ‘Radioestadio Noche’.
O camisa 11 do clube catalão tem sido um dos principais nomes deste começo de temporada. Até aqui, soma 14 gols e três assistências em oito jogos, todos entre os titulares.
Presidente do Barcelona, Joan Laporta mostrou total insatisfação com o problema de Raphinha. “É uma notícia que nos preocupa muito. Não estamos felizes com isso. Já aconteceu com outros, e esse é o risco dessas paradas tão longas”, declarou o mandatário, em entrevista à ‘Catalunya Ràdio’.
Raphinha chegou ao Barcelona em meados de 2022 e, de lá para cá, evoluiu e tornou-se um dos destaques do elenco, ao lado de Lamine Yamal.
. 2022/23: 10 gols e 12 assistências em 50 jogos . 2023/24: 10 gols e 11 assistências em 37 jogos . 2024/25: 34 gols e 22 assistências em 57 jogos . 2025/26: 21 gols e 7 assistências em 33 jogos . 2026/27: 14 gols e 3 assistências em 8 jogos
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