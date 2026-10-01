Em abril, Lionel Messi já havia comprado o UE Cornellà, da quinta divisão espanholaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
“A chegada ao futebol profissional espanhol como proprietário do CD Eldense de uma das figuras mais importantes da história do esporte marca o início de um projeto com visão de longo prazo e com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento esportivo, institucional e social do CD Eldense”, escreveu o clube, em comunicado divulgado em seu site oficial.
“O CD Eldense enfrenta esta nova etapa com a ambição de se consolidar e crescer no futebol profissional, ao mesmo tempo em que projeta suas raízes, história e sentimento azulgrana”, complementou.
Em abril deste ano, Lionel Messi já havia comprado o UE Cornellà, que disputa a quinta divisão espanhola. Com o CD Eldense, o craque terá dois clubes no futebol do país.
Mais sobre o CD Eldense
O comunicado oficial do CD Eldense
A chegada ao futebol profissional espanhol como proprietário do CD Eldense de uma das figuras mais importantes da história do esporte marca o início de um projeto com visão de longo prazo e com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento esportivo, institucional e social do CD Eldense.
Fundado em 1921, o CD Eldense enfrenta esta nova etapa com a ambição de se consolidar e crescer no futebol profissional, ao mesmo tempo em que projeta suas raízes, história e sentimento azulgrana.
A transação está pendente da autorização obrigatória do CSD nos termos estabelecidos na Lei do Esporte.”
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