Em abril, Lionel Messi já havia comprado o UE Cornellà, da quinta divisão espanhola - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Em abril, Lionel Messi já havia comprado o UE Cornellà, da quinta divisão espanholaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 01/10/2026 17:11

O CD Eldense, que disputa a segunda divisão espanhola, anunciou nesta quinta-feira (1º) que foi adquirido por Lionel Messi . O craque só aguarda a autorização dos órgãos locais para se tornar de vez o dono do time. Os valores da transação, porém, ainda não foram divulgados.

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“A chegada ao futebol profissional espanhol como proprietário do CD Eldense de uma das figuras mais importantes da história do esporte marca o início de um projeto com visão de longo prazo e com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento esportivo, institucional e social do CD Eldense”, escreveu o clube, em comunicado divulgado em seu site oficial.



“O CD Eldense enfrenta esta nova etapa com a ambição de se consolidar e crescer no futebol profissional, ao mesmo tempo em que projeta suas raízes, história e sentimento azulgrana”, complementou. “A chegada ao futebol profissional espanhol como proprietário do CD Eldense de uma das figuras mais importantes da história do esporte marca o início de um projeto com visão de longo prazo e com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento esportivo, institucional e social do CD Eldense”, escreveu o clube, em comunicado divulgado em seu site oficial.“O CD Eldense enfrenta esta nova etapa com a ambição de se consolidar e crescer no futebol profissional, ao mesmo tempo em que projeta suas raízes, história e sentimento azulgrana”, complementou.

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Em abril deste ano, Lionel Messi já havia comprado o UE Cornellà, que disputa a quinta divisão espanhola. Com o CD Eldense, o craque terá dois clubes no futebol do país. Em abril deste ano, Lionel Messi já havia comprado o UE Cornellà, que disputa a quinta divisão espanhola. Com o CD Eldense, o craque terá dois clubes no futebol do país.

Mais sobre o CD Eldense

Fundado em 1921, o CD Eldense tem trajetória marcada por altos e baixos. Ao todo, já conquistou o troféu da terceira divisão espanhola em 12 oportunidades. Atualmente, ocupa a 19ª posição – a primeira dentro da zona de rebaixamento – na segunda divisão, com cinco pontos em sete jogos.

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O comunicado oficial do CD Eldense



“O Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente a aquisição da entidade por Leo Messi, dando início a uma nova e emocionante etapa nos mais de cem anos de história da instituição.



A chegada ao futebol profissional espanhol como proprietário do CD Eldense de uma das figuras mais importantes da história do esporte marca o início de um projeto com visão de longo prazo e com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento esportivo, institucional e social do CD Eldense.



Fundado em 1921, o CD Eldense enfrenta esta nova etapa com a ambição de se consolidar e crescer no futebol profissional, ao mesmo tempo em que projeta suas raízes, história e sentimento azulgrana.



A transação está pendente da autorização obrigatória do CSD nos termos estabelecidos na Lei do Esporte.”