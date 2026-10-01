Haaland em ação pela Noruega na Copa do Mundo de 2026 - AFP

Haaland em ação pela Noruega na Copa do Mundo de 2026AFP

Publicado 01/10/2026 15:58

O atacante norueguês Erling Haaland processou a Norwegian Air Shuttle pelo uso indevido de sua imagem, mais especificamente seu famoso rabo de cavalo, uma ação que a companhia aérea considera incompreensível e "lamentável", conforme informaram ambas as partes nesta quinta-feira (1º).

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"O caso diz respeito ao uso ilícito, por parte da Norwegian, da marcas registrada de Haaland na promoção de passagens aéreas durante a Copa do Mundo", disse o advogado do jogador, Thomas Hagen, à AFP por e-mail.



Liderada pelo artilheiro do Manchester City, a Noruega eliminou o Brasil e chegou às quartas de final da Copa do Mundo este ano, em sua primeira participação desde 1998. "O caso diz respeito ao uso ilícito, por parte da Norwegian, da marcas registrada de Haaland na promoção de passagens aéreas durante a Copa do Mundo", disse o advogado do jogador, Thomas Hagen, à AFP por e-mail.Liderada pelo artilheiro do Manchester City, a Noruega eliminou o Brasil e chegou às quartas de final da Copa do Mundo este ano, em sua primeira participação desde 1998.

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Embora o motivo exato do processo não tenha sido oficialmente divulgado, o jornal 'Verdens Gang (VG)', que revelou o caso, publicou que a Norwegian removeu de suas redes sociais uma montagem de fotos mostrando um de seus aviões com um rabo de cavalo, característico de Haaland, até ele cortar o cabelo recentemente.



"Nunca parecemos tão noruegueses", dizia a legenda da publicação. Embora o motivo exato do processo não tenha sido oficialmente divulgado, o jornal 'Verdens Gang (VG)', que revelou o caso, publicou que a Norwegian removeu de suas redes sociais uma montagem de fotos mostrando um de seus aviões com um rabo de cavalo, característico de Haaland, até ele cortar o cabelo recentemente."Nunca parecemos tão noruegueses", dizia a legenda da publicação.

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A companhia aérea confirmou ter recebido uma ação judicial, embora tenha afirmado não entender o motivo: "Assim como quase toda a Noruega, torcemos pela seleção neste verão, por meio de algumas postagens espontâneas inspiradas por tendências das redes sociais", disse à AFP a porta-voz da empresa, Catharina Solli.



"É lamentável que a resposta seja um processo, mas esperamos manter um diálogo razoável para que possamos continuar apoiando nossos heróis esportivos no futuro", acrescentou Solli. A companhia aérea confirmou ter recebido uma ação judicial, embora tenha afirmado não entender o motivo: "Assim como quase toda a Noruega, torcemos pela seleção neste verão, por meio de algumas postagens espontâneas inspiradas por tendências das redes sociais", disse à AFP a porta-voz da empresa, Catharina Solli."É lamentável que a resposta seja um processo, mas esperamos manter um diálogo razoável para que possamos continuar apoiando nossos heróis esportivos no futuro", acrescentou Solli.