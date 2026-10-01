Jungle Fight 155 vai marcar estreia do evento em Niterói, no Rio - (Foto: Cláudio Fernandes)

Jungle Fight 155 vai marcar estreia do evento em Niterói, no Rio(Foto: Cláudio Fernandes)

Publicado 01/10/2026 18:00 | Atualizado 01/10/2026 18:50

A semana do Jungle Fight 155 começou na quarta-feira (30) com uma ação social na Arena Niterói que reuniu cerca de 75 participantes de sete projetos, incluindo iniciativas de Niterói e de outros municípios da Região Metropolitana. Crianças, jovens, atletas e integrantes das forças de segurança conheceram a estrutura montada para o evento e participaram de atividades que aproximam o MMA de projetos voltados à juventude.

A ação antecede a primeira edição do Jungle Fight em Niterói e foi realizada em parceria com a prefeitura, a Legião da Boa Vontade (LBV), a Rádio Brasil e projetos da região. Participaram representantes da Guarda Municipal de Niterói, do Projeto CBA IX, ligado ao Corpo de Bombeiros, do Projeto Fábio Figueiredo, de São Gonçalo, do IAPI da Penha, do Matilha do BAC, do projeto de wrestling do 12º BPM e de uma iniciativa ligada à NitTrans.Durante a visita, os participantes puderam circular pelas instalações e conhecer os bastidores da montagem e da organização de uma edição do Jungle Fight. A programação também serviu para aproximar os projetos das instituições envolvidas e discutir novas ações ligadas às artes marciais.Presidente do Jungle Fight, Wallid relacionou a passagem do evento pelas cidades às ações realizadas fora do cage. “Agradeço ao prefeito Rodrigo Neves por abrir as portas de Niterói para o Jungle Fight. Ele entende a força que o esporte tem como ferramenta de inclusão social e vem desenvolvendo um trabalho muito importante nesse sentido na cidade. O Jungle Fight não chega a uma cidade simplesmente para fazer o evento e ir embora. A gente quer deixar um legado através do esporte. O esporte é uma ferramenta gigantesca de inclusão social e também de prevenção. Quando uma cidade investe no esporte, investe também em segurança pública, porque aproxima o jovem da família, de boas referências e de oportunidades. É esse trabalho que queremos deixar em Niterói, abrindo caminhos para essa nova geração".O prefeito Rodrigo Neves também associou a realização do Jungle Fight às políticas municipais voltadas ao esporte. “Niterói se orgulha de receber um evento da grandeza do Jungle Fight, que é uma referência mundial em revelar talentos e promover os valores do esporte. A nossa gestão tem um compromisso claro com o esporte como ferramenta fundamental de inclusão social, ocupação saudável dos espaços públicos e oportunidade para a nossa juventude. Sediar grandes espetáculos como esse projeta a cidade nacionalmente, movimenta a economia local, o turismo e, acima de tudo, inspira milhares de jovens da cidade a acreditarem no seu potencial".O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, relacionou a iniciativa à política de prevenção à violência adotada pelo município. Segundo ele, o trabalho com a juventude integra as ações de segurança pública desenvolvidas em Niterói.“Niterói é referência em segurança pública no estado porque investe muito nas forças policiais, na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Guarda Municipal, mas investe muito na prevenção à violência, investe muito nos nossos jovens, porque a gente entende que segurança pública se faz assim, olhando com olhar diferenciado pros jovens”, afirmou Chagas. Ele também citou o Pacto Niterói Contra a Violência, lançado em 2018, e disse que a prevenção e os projetos sociais voltados à juventude estão entre os eixos da iniciativa.A parceria também prevê investimento do Jungle Fight em tatame para a Guarda Municipal de Niterói, com a proposta de receber crianças e adolescentes para a prática de artes marciais. O comandante-geral da Guarda Municipal de Niterói, inspetor-geral Paulo Brito, afirmou que a intenção é preparar agentes para ampliar o trabalho com os jovens dentro da instituição.“A ideia de receber esse tatame é receber essas crianças, esses adolescentes para dentro da nossa instituição, depois do preparo da nossa guarda, e multiplicar essa ideia, essa questão da hierarquia, da disciplina do jovem a partir dos seus 8, 9 anos”, disse Paulo Brito.A programação continua nesta quinta-feira (1º) com as Eliminatórias Jungle, também na Arena Niterói. A seletiva começa às 15h e será destinada a lutadores da região em início de carreira, que passarão por uma avaliação em busca de espaço em futuras edições do evento. Na sexta, será realizada a pesagem oficial e as encaradas, a partir das 14h.O encerramento da semana será no sábado (3), com o Jungle Fight 155, edição que comemora os 23 anos do evento e marca sua estreia em Niterói. O card terá três disputas de cinturão, enquanto os ingressos gratuitos se esgotaram em 18 horas.Para acessar a Arena Niterói ou a Fan Fest montada na área externa, o público que garantiu ingresso deverá entregar pelo menos um quilo de alimento não perecível. A organização projeta arrecadar dez toneladas, que serão destinadas, por meio da parceria com a LBV, a famílias em situação de vulnerabilidade.A Fan Fest terá telão com transmissão das lutas, que também serão exibidas ao vivo pelo SporTV e Combate.84kg: Josias “Búfalo” Núñez (BOL) x Oton Jasse (RJ) — Cinturão61kg: Mayra Cantuária Rodrigues (GO) x Layze Cerqueira (BA) — Cinturão93kg: Luís “Lion Heart” Henrique (RJ) x Rodolfo dos Santos (PA) — Cinturão61kg: Jhonatha Frazão (RJ) x Ivan Carlos (RJ)70kg: Eduardo “Tubarão” Santiago (DF) x Lukas Edwardo dos Santos (AP)93kg: Douglas Andrew (RJ) x Pedro Dom (RJ)57kg: Felipe Rodrigues Brito (AP) x Luiz Henrique da Silva (RJ)70kg: Eliwelton Travassos (DF) x Lucas Dias (RJ)57kg: Marcos Paulo “Vuvuzela” (RJ) x Joseph Vieira (RJ)66kg: Matheus Cardoso “Mineirinho” (MG) x Fred Roberto (ES)52kg: Stefani de Macedo (RJ) x Rayra Ferreira (MG)57kg: João Miguel da Silva (RJ) x Davi Pereira (RJ)52kg: Cecília Pereira (RJ) x Sabrina de Souza (RJ)84kg: Baviera (RJ) x Ulisses Silva (GO)70kg: Marlon “Perrega” (RJ) x Max Lima (RJ)70kg: Victor Souza (RJ) x Bryan Siqueira “Caçador” (RJ)66kg: Luan Victor Martins Paiva (RJ) x Jefferson Dantas (RJ)66kg: Gabriel Moreira Sampaio (RJ) x Ronaldy Gabriel Medina dos Santos (RJ)