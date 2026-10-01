Alemanha venceu a Sérvia por 2 a 0, pela Liga das NaçõesKarl-Josef Hildenbrand / AFP
Alemanha bate Sérvia, e Klopp vence a primeira no comando da seleção
Com grande atuação, alemães dominam sérvios e empilham chances perdidas, mas seguem vivos e com chance de classificação para a segunda fase
Sergio Maurício rescinde contrato e deixa a Band após seis anos
Sem espaço nas transmissões e desanimado com a falta de eventos na grade da emissora, narrador decidiu antecipar a saída
Arrascaeta recebe alta de médico do Flamengo após cirurgia no punho
Meia-atacante operou na manhã desta quinta-feira (1º) e, já na parte da noite, deixou o hospital para seguir tratamento em casa
Botafogo anuncia novo diretor financeiro da SAF em meio a turbulência
Felipe Moreira chega ao Glorioso com foco na reorganização das economias do clube; Alvinegro vive ano de dificuldades e indefinição
Renê sente incômodo no tornozelo e deve desfalcar Fluminense
Lateral não participou do treino desta quinta-feira (1) e não deve enfrentar o Coritiba, no dia 8, no Maracanã, pelo Brasileirão
Dembélé minimiza polêmica com Mbappé: 'Não há problema nenhum'
Atacante do PSG contou que conversou com o companheiro de seleção francesa e negou qualquer desentendimento; entenda a situação
Arrascaeta acalma torcida do Flamengo após cirurgia: 'Despertamos bem'
Meia-atacante tranquilizou os fãs com publicação no Instagram depois de operação no punho; lesão ocorreu em amistoso pelo Uruguai
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