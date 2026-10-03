Lucas Paquetá com os jovens Garotos do Ninho das equipes sub-11 e sub-13 do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Lucas Paquetá com os jovens Garotos do Ninho das equipes sub-11 e sub-13 do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/10/2026 17:45



Lucas Paquetá participou de um momento importante para muitos jovens das categorias de base do Flamengo . Garoto do Ninho, o camisa 11 deu uma palestra na quinta-feira (1º) para os jogadores das equipes sub-11 e sub-13, em nova edição do projeto Papo de Campeão'.

"Quando eu estava na base, víamos os profissionais de longe, mas queríamos estar perto, conversar e apertar a mão deles. Espero que eles possam aproveitar essa proximidade como combustível para realizar os próprios sonhos", afirmou o jogador ao site oficial do clube.

Antes do meio-campista, Danilo e Jorginho foram outros nomes do elenco profissional que já foram conversar com jovens da base para passar experiência. O projeto busca maior aproximação entre o time principal e outras categorias.



Na conversa, Lucas Paquetá contou como foi sua passagem pela base desde quando chegou aos 10 anos e o que fez durante o período para conseguir se manter até chegar aos profissionais. Também passou informações sobre a grande mudança para o futebol europeu e outras experiências na vida de jogador.



"Todos nós já conhecíamos a história dele e sabíamos da importância que ele tem para o Flamengo. Poder estar próximo e perceber que também passou por momentos semelhantes aos que vivemos na base foi muito especial", disse o jovem Bernardo Aiex, camisa 10 da equipe sub-13 e que está no Flamengo desde os seis anos.



"Paquetá atua na mesma posição que eu. Então, quando assisto aos jogos, consigo observar movimentos e características que posso levar para o meu jogo e que até mesmo o meu treinador trabalha comigo. É uma inspiração muito grande para mim”, completou.



Lucas Paquetá também compartilhou os desafios e dificuldades que viveu. E também deu um conselho do que considera essencial para um jovem vingar no futebol.



"O importante é continuar trabalhando, com dedicação e se divertindo no campo, mas sempre com o objetivo claro de conquistar o seu espaço e trabalhar para alcançar o seu sonho. Continuem, porque, quando se alcança, vale muito a pena", disse.



Depois da palestra, o jogador compartilhou imagens do encontro com os Garotos do Ninho: "Vivi um momento mágico falando um pouco da minha trajetória. Estou feliz em compartilhar com essa molecada um pouco do que vivi da base até o momento atual da minha carreira! Desejo todo sucesso do mundo a cada um dessa sala, que possam se tornar grandes atletas e homens!".



