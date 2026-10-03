Lucas Paquetá com os jovens Garotos do Ninho das equipes sub-11 e sub-13 do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Lucas Paquetá dá palestra a jovens da base no Ninho do Urubu
Camisa 11, que começou no Rubro-Negro aos 10 anos, passou um pouco da experiência que teve ao longo da carreira e deu dicas
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