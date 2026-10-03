Próximos treinos de Neymar no Santos serão decisivos para confirmá-lo contra o Flamengo - Raul Baretta / Santos

Próximos treinos de Neymar no Santos serão decisivos para confirmá-lo contra o FlamengoRaul Baretta / Santos

Publicado 03/10/2026 11:49 | Atualizado 03/10/2026 11:55





Quem tem a presença certa é Gabigol, que chegou a preocupar o torcedor santista ao sair de campo na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na sexta-feira (3). O atacante vive grande fase, com seis gols e três assistências nas últimas cinco partidas. Neymar tem grande chance de estar em campo para enfrentar o Flamengo, clube que diz torcer no Rio , na quinta-feira, 8 de outubro, às 19h30 na Vila Belmiro. O técnico Cuca confirmou que o camisa 10, com boa evolução na recuperação de lesão na coxa direita , possivelmente estará à disposição para ser utilizado.Quem tem a presença certa é Gabigol, que chegou a preocupar o torcedor santista ao sair de campo na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na sexta-feira (3). O atacante vive grande fase, com seis gols e três assistências nas últimas cinco partidas.

"Gabigol só saiu cansado, não tem problema. Neymar talvez já esteja em condição. Vamos trabalhar esses dias que antecedem o jogo para ver a condição dele. Mas a chance de jogar é grande, ele está treinando bem e se preparando bem”, disse Cuca.



Neymar torcedor do Flamengo



Caso tenha condições de estar em campo, Neymar enfrentará o Flamengo semanas depois de confirmar que é torcedor do clube, em rápida declaração durante o jogo da NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no Maracanã.



"No Rio, eu sou Mengão", disse.



O camisa 10, em outros momentos do passado, demonstrou vontade de atuar pelo Rubro-Negro antes de encerrar a carreira. Entretanto, apesar de algumas tentativas, não houve acerto.



Em junho de 2024, o jogador deu entrevista à Flamengo TV, após assistir a uma vitória no Maracanã sobre o Grêmio, pelo Brasileirão. Ele compareceu a convite de Gabigol.



"Sempre falei isso (que quer jogar no Flamengo). Óbvio que é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo. Óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui", afirmou Neymar, que também já apareceu vestindo a camisa rubro-negra de Gabigol.



Rodada importante no Brasileirão



A volta do Flamengo após a Data Fifa também será importante para a busca pelo título. Afinal, o Rubro-Negro, com três pontos de vantagem, joga fora de casa contra um Santos em boa fase, enquanto o Palmeiras, recebe o Bahia, também na quinta.

Próximos jogos do Rubro-Negro



- Santos: no dia 8 de outubro, às 19h30 na Vila Belmiro (SP), pela 29ª rodada do Brasileirão



- Fluminense: no dia 11 de outubro, às 17h30 no Maracanã (RJ), pela 30ª rodada do Brasileirão

- Estudiantes: no dia 15 de outubro, às 21h30 no estádio UNO (ARG), pela semifinal da Libertadores