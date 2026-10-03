Léo Ortiz em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Léo Ortiz em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 03/10/2026 07:00

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, destacou a importância em crescer na reta final da temporada após o Rubro-Negro ampliar a vantagem sobre o Palmeiras no Brasileirão e se classificar à semifinal da Libertadores . No entanto, em entrevista a jornalistas no CT Ninho do Urubu, o defensor destacou que a vantagem para o time paulista, segundo colocado na competição nacional, é "muito pequena".

"Qualquer tropeço já muda todo o cenário e já complica, até porque pensando mais para frente, temos confronto direto na casa deles. Sabemos o quanto é difícil jogar lá. Temos que manter nesse nível que a gente vinha trazendo. Buscando abrir uma vantagem maior se eles tropeçarem, porque sabemos que vão vir jogos decisivos de Libertadores, para eles também de Copa do Brasil. São momentos em que há um desgaste maior", disse.

Na última partida antes da pausa no calendário, o Mais Querido superou o Bragantino por 2 a 1 no Maracanã , enquanto o Palmeiras empatou com o Grêmio em 0 a 0 no Rio Grande do Sul. Com os resultados, o Flamengo, se isolou na liderança com 60 pontos, enquanto os paulistas ficaram com 57 pontos.

"Temos que aproveitar desses momentos para estar em um grande nível no Brasileirão e claro, nos dois jogos da Libertadores, buscar essa classificação para a final, que vai ser mais um grande objetivo conquistado", concluiu Léo Ortiz. O Flamengo volta a campo pelo Brasileirão para enfrentar o Santos, na próxima quinta-feira (8).

Léo Ortiz fala sobre Arrascaeta

O zagueiro também comentou sobre a lesão de Arrascaeta. O meia sofreu uma fratura no punho esquerdo em amistoso pela seleção uruguaia na última segunda-feira (28), retornou ao Brasil e passou por cirurgia nesta quinta-feira (1º). Ele deve ficar fora por, no mínimo, seis semanas. No entanto, Léo Ortiz destacou a qualidade do elenco do Flamengo para superar o desfalque.

"A gente fica triste principalmente por ele, pelo momento. Vinha sendo decisivo, como sempre é. É uma perda de um jogador muito importante, histórico para o clube. É triste, mas ano passado, eu fiquei fora da reta final, o Pedro também se machucou e outros jogadores entraram e deram conta do recado. Foram tão decisivos quanto os que machucaram", afirmou.

Léo Ortiz, então, opinou que o grupo tem força, apesar da ausência de peso. "Nós temos qualidade, apesar de ser o Arrascaeta, mas com certeza pode entrar um Carrascal, um Paquetá, um Plata... Seja o jogador que tomar conta do lugar, vamos dar toda a confiança para ele, que tem talento suficiente para nos ajudar, assim como o Arrasca."

'Limpar a cabeça é importante'

O zagueiro também falou sobre o período de descanso e treinamento em meio à data Fifa. "É importante para retomar algumas coisas de tática, de jogo, que não temos tempo para treinar nessa sequência de jogos. É importante para retomar fisicamente, não só o descanso dos jogadores que vinham jogando mais, mas também para trabalhar a força, para poder voltar ao nível alto. Sabemos que agora, tem mais uma sequência de jogos decisivos", disse.

"Limpar a cabeça é importante porque acabamos disputando praticamente uma final quarta e domingo. A cabeça começa a cansar. É bom para retomar isso, a concentração, o foco voltar ao 100%. Isso está sendo importante para a gente. Esperamos voltar como voltamos na última data Fifa, com uma sequência de vitórias para nos dar uma boa vantagem no Brasileiro e a classificação na Libertadores", concluiu.