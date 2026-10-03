Samuel Lino é opção para a vaga de Arrascaeta no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino é opção para a vaga de Arrascaeta no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/10/2026 19:20

Com fratura no punho esquerdo, Arrascaeta tem sido a maior preocupação do Flamengo nos últimos dias. Apesar de já ter feito cirurgia e recebido alta , o uruguaio ainda deve desfalcar o Rubro-Negro por cerca de seis a oito semanas. Por isso, a dúvida deixada no ar por Leonardo Jardim é quem será o substituto do uruguaio no time titular. Samuel Lino, um dos destaques da temporada, se colocou à disposição.

Jogando pela ponta-esquerda, mesma função que cumpre no clube carioca, Lino foi um dos destaques da goleada da seleção brasileira sobre a Índia, por 4 a 0, no amistoso deste sábado (3). Ele marcou dois gols na partida e afirmou que voltará "feliz e confiante" da Data Fifa . Após o duelo, perguntado sobre a vaga de Arrascaeta, afirmou que não recebeu chamado de Jardim, mas está preparado caso seja escolhido.

"(Leonardo Jardim) Não me ligou, não disse nada. Nosso grupo é qualificado e tem jogadores que podem surprir essa posição. Eu estou para ajudar o Flamengo, seja qual posição for. Estou preparado", declarou o atacante, na zona mista do Salt Lake Stadium, em Calcutá, na Índia.



Samuel Lino já atuou como meia no Flamengo

Substituir Arrascaeta na posição de meia-atacante não seria exatamente uma novidade para Lino. Ainda que tenha se destacado no Atlético de Madrid pela ponta-esquerda, função na qual também atua na maioria dos jogos do Flamengo, ele já jogou como camisa 10 algumas vezes em 2026.

Na preparação com a seleção uruguaia para a Copa do Mundo, Arrascaeta sofreu lesão na panturrilha que o tirou de combate por semanas. Isto fez com que, na Intertemporada — sequência de amistosos durante a pausa para o torneio — e nos primeiros compromissos do Rubro-Negro após o Mundial, Samuel Lino fosse improvisado na função de meia.