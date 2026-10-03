Endrick em ação durante treino do Real Madrid, no CT de Valdebebas - Divulgação / Real Madrid

Endrick em ação durante treino do Real Madrid, no CT de ValdebebasDivulgação / Real Madrid

Publicado 03/10/2026 11:12





Anteriormente, Endrick estava com um acerto encaminhado com a equipe italiana, mas a negociação acabou interrompida após o contato de Mourinho. Ele pediu que o brasileiro permanecesse no elenco, e Endrick optou por ficar. Além da Roma, o Aston Villa (ING) também mirava a contratação do ex-Palmeiras. A Roma não desistiu da contratação de Endrick . O clube, que tentou contratar o brasileiro na última janela de transferências, prepara uma nova investida para contar com o atacante de 20 anos por empréstimo na próxima janela. A informação é do portal italiano "Gazzetta dello Sport".Anteriormente, Endrick estava com um acerto encaminhado com a equipe italiana, mas a negociação acabou interrompida após o contato de Mourinho. Ele pediu que o brasileiro permanecesse no elenco, e Endrick optou por ficar. Além da Roma, o Aston Villa (ING) também mirava a contratação do ex-Palmeiras.





A decisão de permanecer está ligada ao desejo de conquistar espaço no Real Madrid. O brasileiro perdeu os primeiros quatro compromissos da temporada por uma lesão sofrida na pré-temporada e, nos quatro jogos seguintes em que foi relacionado, teve apenas quatro minutos em campo, diante do Elche.



Na sua posição de origem, a tendência é que fosse reserva do astro do time, Kylian Mbappé. Além disso, o Real Madrid ainda contratou Carlos Espí, que começou bem. Pelos lados do campo, Endrick disputa posição com Arda Güler e Brahim Díaz, além de Rodrygo, que se recupera de uma lesão no joelho direito. Leia mais: Cristiano Ronaldo pode se reunir com Jorge Jesus para resolver crise A decisão de permanecer está ligada ao desejo de conquistar espaço no Real Madrid. O brasileiro perdeu os primeiros quatro compromissos da temporada por uma lesão sofrida na pré-temporada e, nos quatro jogos seguintes em que foi relacionado, teve apenas quatro minutos em campo, diante do Elche.Na sua posição de origem, a tendência é que fosse reserva do astro do time, Kylian Mbappé. Além disso, o Real Madrid ainda contratou Carlos Espí, que começou bem. Pelos lados do campo, Endrick disputa posição com Arda Güler e Brahim Díaz, além de Rodrygo, que se recupera de uma lesão no joelho direito.

Novo empréstimo

Caso Endrick seja cedido novamente, será a segunda vez que o brasileiro deixará o Real Madrid por empréstimo. Na temporada passada, o atacante teve uma passagem pelo Lyon, da França, por seis meses. Durante o período, foram 21 jogos, oito gols e oito assistências.

Seus bons números fizeram com que o atleta voltasse ao radar da Seleção Brasileira, aparecendo em convocações do treinador Carlo Ancelotti e, posteriormente, na Copa do Mundo de 2026. No Mundial, disputou quatro jogos e não teve participações em gols. Recentemente, também esteve entre os convocados para os amistosos da atual Data Fifa.

Passagem de Endrick no Real Madrid

Revelado pelo Palmeiras, Endrick foi considerado uma das maiores promessas do Alviverde e, em 2024, foi contratado pelo Real Madrid. O atacante acumula pelo clube espanhol 41 jogos, com sete gols e uma assistência.