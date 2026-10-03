Max Verstappen em ação no GP do BahreinFoto: Lillian Suwanr??pha / AFP

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O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, vai largar na pole position no domingo no Grande Prêmio do Bahrein — que este ano é disputado excepcionalmente na Malásia — após conquistar o melhor tempo na classificação deste sábado (3).
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Esta é a primeira pole da temporada para Verstappen, que superou o britânico Lewis Hamilton (Ferrari).
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O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou em 10º.
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O francês Isack Hadjar (Red Bull) registrou o terceiro melhor tempo, mas será o líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), quem largará da terceira posição, já que Hadjar sofreu uma punição de cinco posições por ter trocado peças do motor.
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Os carros da Red Bull, que enfrentaram uma primeira metade de temporada muito complicada, evoluíram desde o Grande Prêmio do Azerbaijão, na semana passada, quando a dupla de pilotos conseguiu subir ao pódio.
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Ambos os pilotos brilharam na sexta-feira e neste sábado, nos treinos livres no circuito de Sepang, antes de confirmarem o desempenho na classificação.
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"É fantástico. Há vários Grandes Prêmios tentamos conquistar a pole position. Às vezes estivemos perto de conseguir. Ter alcançado isso depois do nosso início de temporada é incrível", comemorou 'Mad Max', sorridente e entusiasmado.
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"Vou tentar vencer amanhã", avisou o tetracampeão mundial, que ainda não venceu nenhuma corrida em 2026.

CONFIRA O GRID PARA O GP DE BAHREIN

1. Max Verstappen (Red Bull/NED) 1:35.130

2. Lewis Hamilton (Ferrari/GBR) +0.298

3. Kimi Antonelli (Mercedes/ITA) +0.501

4. Charles Leclerc (Ferrari/MON) +0.536

5. Lando Norris (McLaren/GBR) +0.627

6. Oscar Piastri (McLaren/AUS) +0.632

7. George Russell (Mercedes/GBR) +0.741

8. Isack Hadjar (Red Bull/FRA) +0.428

9. Pierre Gasly (Alpine/FRA) +2.080

10. Gabriel Bortoleto (Audi/BRA) +2.543

11. Liam Lawson (Racing Bulls/NZL) 1:37.023

12. Fernando Alonso (Aston Martin/ESP) 1:37.220

13. Carlos Sainz (Williams/ESP) 1:37.527

14. Lance Stroll (Aston Martin/CAN) 1:37.566

15. Nico Hülkenberg (Audi/GER) 1:37.970

16. Oliver Bearman (Haas/GBR) 1:37.980

17. Esteban Ocon (Haas/FRA) 1:38.233

18. Alexander Albon (Williams/THA) 1:38.600

19. Valtteri Bottas (Cadillac/FIN) 1:38.611

20. Sergio Pérez (Cadillac/MEX) 1:38.933

21. Franco Colapinto (Alpine/ARG) - sem tempo

22. Arvid Lindblad (Racing Bulls/GBR) - sem tempo