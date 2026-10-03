Max Verstappen em ação no GP do BahreinFoto: Lillian Suwanr??pha / AFP
Esta é a primeira pole da temporada para Verstappen, que superou o britânico Lewis Hamilton (Ferrari).
O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou em 10º.
O francês Isack Hadjar (Red Bull) registrou o terceiro melhor tempo, mas será o líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), quem largará da terceira posição, já que Hadjar sofreu uma punição de cinco posições por ter trocado peças do motor.
Os carros da Red Bull, que enfrentaram uma primeira metade de temporada muito complicada, evoluíram desde o Grande Prêmio do Azerbaijão, na semana passada, quando a dupla de pilotos conseguiu subir ao pódio.
Ambos os pilotos brilharam na sexta-feira e neste sábado, nos treinos livres no circuito de Sepang, antes de confirmarem o desempenho na classificação.
"É fantástico. Há vários Grandes Prêmios tentamos conquistar a pole position. Às vezes estivemos perto de conseguir. Ter alcançado isso depois do nosso início de temporada é incrível", comemorou 'Mad Max', sorridente e entusiasmado.
"Vou tentar vencer amanhã", avisou o tetracampeão mundial, que ainda não venceu nenhuma corrida em 2026.
CONFIRA O GRID PARA O GP DE BAHREIN
2. Lewis Hamilton (Ferrari/GBR) +0.298
3. Kimi Antonelli (Mercedes/ITA) +0.501
4. Charles Leclerc (Ferrari/MON) +0.536
5. Lando Norris (McLaren/GBR) +0.627
6. Oscar Piastri (McLaren/AUS) +0.632
7. George Russell (Mercedes/GBR) +0.741
8. Isack Hadjar (Red Bull/FRA) +0.428
9. Pierre Gasly (Alpine/FRA) +2.080
10. Gabriel Bortoleto (Audi/BRA) +2.543
11. Liam Lawson (Racing Bulls/NZL) 1:37.023
12. Fernando Alonso (Aston Martin/ESP) 1:37.220
13. Carlos Sainz (Williams/ESP) 1:37.527
14. Lance Stroll (Aston Martin/CAN) 1:37.566
15. Nico Hülkenberg (Audi/GER) 1:37.970
16. Oliver Bearman (Haas/GBR) 1:37.980
17. Esteban Ocon (Haas/FRA) 1:38.233
18. Alexander Albon (Williams/THA) 1:38.600
19. Valtteri Bottas (Cadillac/FIN) 1:38.611
20. Sergio Pérez (Cadillac/MEX) 1:38.933
21. Franco Colapinto (Alpine/ARG) - sem tempo
22. Arvid Lindblad (Racing Bulls/GBR) - sem tempo
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