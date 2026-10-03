Max Verstappen em ação no GP do Bahrein - Foto: Lillian Suwanr??pha / AFP

Max Verstappen em ação no GP do BahreinFoto: Lillian Suwanr??pha / AFP

Publicado 03/10/2026 08:41

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, vai largar na pole position no domingo no Grande Prêmio do Bahrein — que este ano é disputado excepcionalmente na Malásia — após conquistar o melhor tempo na classificação deste sábado (3).





Esta é a primeira pole da temporada para Verstappen, que superou o britânico Lewis Hamilton (Ferrari). Leia mais: Consórcio Fla-Flu se posiciona sobre ação do Vasco por Maracanã Esta é a primeira pole da temporada para Verstappen, que superou o britânico Lewis Hamilton (Ferrari).





O francês Isack Hadjar (Red Bull) registrou o terceiro melhor tempo, mas será o líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), quem largará da terceira posição, já que Hadjar sofreu uma punição de cinco posições por ter trocado peças do motor. Confira também: Cássio relembra defesa contra o Vasco: 'As pessoas beijavam minha mão' O francês Isack Hadjar (Red Bull) registrou o terceiro melhor tempo, mas será o líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), quem largará da terceira posição, já que Hadjar sofreu uma punição de cinco posições por ter trocado peças do motor.





Os carros da Red Bull, que enfrentaram uma primeira metade de temporada muito complicada, evoluíram desde o Grande Prêmio do Azerbaijão, na semana passada, quando a dupla de pilotos conseguiu subir ao pódio. Leia mais: Cartazes em Portugal apoiam CR7 e citam 'ego inflamado' de Jorge Jesus Os carros da Red Bull, que enfrentaram uma primeira metade de temporada muito complicada, evoluíram desde o Grande Prêmio do Azerbaijão, na semana passada, quando a dupla de pilotos conseguiu subir ao pódio.





Ambos os pilotos brilharam na sexta-feira e neste sábado, nos treinos livres no circuito de Sepang, antes de confirmarem o desempenho na classificação. Leia mais: Com show de De Bruyne, Bélgica vence Turquia na Liga das Nações Ambos os pilotos brilharam na sexta-feira e neste sábado, nos treinos livres no circuito de Sepang, antes de confirmarem o desempenho na classificação.





"É fantástico. Há vários Grandes Prêmios tentamos conquistar a pole position. Às vezes estivemos perto de conseguir. Ter alcançado isso depois do nosso início de temporada é incrível", comemorou 'Mad Max', sorridente e entusiasmado. Confira também: França domina, mas empata com a Itália na Liga das Nações "É fantástico. Há vários Grandes Prêmios tentamos conquistar a pole position. Às vezes estivemos perto de conseguir. Ter alcançado isso depois do nosso início de temporada é incrível", comemorou 'Mad Max', sorridente e entusiasmado.





"Vou tentar vencer amanhã", avisou o tetracampeão mundial, que ainda não venceu nenhuma corrida em 2026. Leia mais: Técnico da Espanha exalta Yamal: 'Importante em qualquer momento' "Vou tentar vencer amanhã", avisou o tetracampeão mundial, que ainda não venceu nenhuma corrida em 2026.

CONFIRA O GRID PARA O GP DE BAHREIN

1. Max Verstappen (Red Bull/NED) 1:35.130



2. Lewis Hamilton (Ferrari/GBR) +0.298



3. Kimi Antonelli (Mercedes/ITA) +0.501



4. Charles Leclerc (Ferrari/MON) +0.536



5. Lando Norris (McLaren/GBR) +0.627



6. Oscar Piastri (McLaren/AUS) +0.632



7. George Russell (Mercedes/GBR) +0.741



8. Isack Hadjar (Red Bull/FRA) +0.428



9. Pierre Gasly (Alpine/FRA) +2.080



10. Gabriel Bortoleto (Audi/BRA) +2.543



11. Liam Lawson (Racing Bulls/NZL) 1:37.023



12. Fernando Alonso (Aston Martin/ESP) 1:37.220



13. Carlos Sainz (Williams/ESP) 1:37.527



14. Lance Stroll (Aston Martin/CAN) 1:37.566



15. Nico Hülkenberg (Audi/GER) 1:37.970



16. Oliver Bearman (Haas/GBR) 1:37.980



17. Esteban Ocon (Haas/FRA) 1:38.233



18. Alexander Albon (Williams/THA) 1:38.600



19. Valtteri Bottas (Cadillac/FIN) 1:38.611



20. Sergio Pérez (Cadillac/MEX) 1:38.933



21. Franco Colapinto (Alpine/ARG) - sem tempo



22. Arvid Lindblad (Racing Bulls/GBR) - sem tempo