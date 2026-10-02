Olise comemorando gol sobre a Itália - Divulgação / França

Olise comemorando gol sobre a ItáliaDivulgação / França

Publicado 02/10/2026 18:16

Liga das Nações da Uefa. O goleiro Donnarumma, com quatro grandes defesas, foi o destaque da partida. No outro jogo da chave, a Bélgica derrotou a Turquia por 3 a 0.



Com os resultados, a França lidera a chave com sete pontos, contra seis dos belgas. Os italianos têm quatro, enquanto os turcos ainda não somaram pontos. Os times voltam a jogar na segunda-feira, quando a Bélgica visita a França e a Itália recebe a Turquia. A França dominou boa parte dos 90 minutos, mas só empatou com uma corajosa Itália, por 1 a 1, nesta sexta-feira, no Stade de France, em Paris, em duelo válido peça terceira rodada do Grupo 1 da. O goleiro Donnarumma, com quatro grandes defesas, foi o destaque da partida. No outro jogo da chave, a Bélgica derrotou a Turquia por 3 a 0.Com os resultados, a França lidera a chave com sete pontos, contra seis dos belgas. Os italianos têm quatro, enquanto os turcos ainda não somaram pontos. Os times voltam a jogar na segunda-feira, quando a Bélgica visita a França e a Itália recebe a Turquia.

A França iniciou com grande pressão, mas a Itália apresentou um bom posicionamento, com forte marcação. E foram os italianos que conseguiram criar a melhor oportunidade, quando Moise Kean, logo aos oito minutos, forçou Maignan a fazer boa defesa.

Liderados por Dembélé e Olise, os franceses aumentaram a velocidade na troca de passes, mas não conseguiam superar a barreira da zaga italiana, que reunia os 11 jogadores praticamente dentro da própria área. Com isso, a França arriscou chutes de longe, mas sem direção.

Aos 22, um levantamento de Olise esbarrou na zaga italiana e acertou o travessão de Donnarumma. Aos 36, Dembélé acertou a meta, mas o goleiro italiano fez boa defesa.

A Itália só voltou ao ataque aos 40 minutos, mas por pouco não abriu o placar. Kayode bateu arremesso forte em direção à área e a bola sobrou para Frattesi quase marcar. Na sequência, Moise Kean chegou a balançar as redes, mas estava impedido.

A França voltou determinada a obter a vitória para o segundo tempo. Em cinco minutos, Donnarumma já havia feito três grande defesas em finalizações de Doué, Dembélé e Olise. Aos dez, não teve jeito para o goleiro italiano. Olise bateu falta com grande categoria, sem chance para Donnarumma: 1 a 0.

Mesmo com a vantagem no placar, a França não diminuiu o ritmo. A Itália só voltou a incomodar Maignan aos 18 minutos, mais uma vez com Moise Kean. O estádio estava em festa e a França passou a abusar da troca de passes. A Itália, por sua vez, não perdeu o foco na marcação e aos 23 minutos roubou a bola na intermediária com Bastoni, que empatou a partida.

A partir daí, o jogo ficou mais aberto, com destaque para os goleiros, que fizeram boas defesas. Aos 40, Upamecano recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso, mudando o panorama do jogo, mas havia pouco tempo e o placar terminou mesmo no 1 a 1.