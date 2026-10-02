Marcelo está envolvido em projeto para a compra de clube francês - Leonardo Brasil / FFC

Marcelo está envolvido em projeto para a compra de clube francêsLeonardo Brasil / FFC

Publicado 02/10/2026 17:00 | Atualizado 02/10/2026 17:03

A eventual compra do Nantes pelo fundo Phenix Sports Invest projeta uma vitrine internacional para o tradicional clube francês. Segundo informações do jornal "L'Équipe", a operação é liderada pelo empresário franco-português Paulo Tavares e aposta no apelo do ex- Fluminense Marcelo e do rapper norte-americano Snoop Dogg para alavancar a marca globalmente.

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Multicampeão pelo Real Madrid e aposentado dos gramados desde 2025, o brasileiro é apontado nos documentos oficiais da negociação como o possível embaixador da equipe. A escolha aposta na projeção do ex-lateral para expandir a imagem da instituição.

Multicampeão pelo Real Madrid e aposentado dos gramados desde 2025, o brasileiro é apontado nos documentos oficiais da negociação como o possível embaixador da equipe. A escolha aposta na projeção do ex-lateral para expandir a imagem da instituição.

No caso do músico norte-americano, que integra o grupo de investidores do Swansea City, do País de Gales, a ideia é aproveitar sua ligação com o esporte. Ele é cotado para apadrinhar o futuro museu da instituição.

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A reestruturação ocorre em meio ao processo de transição do comando. A família Kita assinou o compromisso de venda aos investidores por um montante que pode atingir R$ 780 milhões, a depender do retorno da equipe à primeira divisão até 2027. Uma parcela correspondente a R$ 125 milhões já passou pela etapa de liberação. A reestruturação ocorre em meio ao processo de transição do comando. A família Kita assinou o compromisso de venda aos investidores por um montante que pode atingir R$ 780 milhões, a depender do retorno da equipe à primeira divisão até 2027. Uma parcela correspondente a R$ 125 milhões já passou pela etapa de liberação.

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A efetivação do acordo depende do aval da Direção Nacional de Controle e Gestão, órgão responsável pela fiscalização financeira do futebol na França. O plano de investimentos contempla ainda aportes na montagem do elenco, modernização do estádio La Beaujoire e melhorias na estrutura do centro de treinamento de Jonelière. A efetivação do acordo depende do aval da Direção Nacional de Controle e Gestão, órgão responsável pela fiscalização financeira do futebol na França. O plano de investimentos contempla ainda aportes na montagem do elenco, modernização do estádio La Beaujoire e melhorias na estrutura do centro de treinamento de Jonelière.

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Atualmente na segunda divisão nacional, o clube pode ter a alteração do controle acionário sacramentada entre o fim de outubro e o início de novembro, desde que os trâmites regulatórios avancem sem novos entraves. Atualmente na segunda divisão nacional, o clube pode ter a alteração do controle acionário sacramentada entre o fim de outubro e o início de novembro, desde que os trâmites regulatórios avancem sem novos entraves.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato