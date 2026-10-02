Marcelo está envolvido em projeto para a compra de clube francêsLeonardo Brasil / FFC
Multicampeão pelo Real Madrid e aposentado dos gramados desde 2025, o brasileiro é apontado nos documentos oficiais da negociação como o possível embaixador da equipe. A escolha aposta na projeção do ex-lateral para expandir a imagem da instituição.
A reestruturação ocorre em meio ao processo de transição do comando. A família Kita assinou o compromisso de venda aos investidores por um montante que pode atingir R$ 780 milhões, a depender do retorno da equipe à primeira divisão até 2027. Uma parcela correspondente a R$ 125 milhões já passou pela etapa de liberação.
A efetivação do acordo depende do aval da Direção Nacional de Controle e Gestão, órgão responsável pela fiscalização financeira do futebol na França. O plano de investimentos contempla ainda aportes na montagem do elenco, modernização do estádio La Beaujoire e melhorias na estrutura do centro de treinamento de Jonelière.
Atualmente na segunda divisão nacional, o clube pode ter a alteração do controle acionário sacramentada entre o fim de outubro e o início de novembro, desde que os trâmites regulatórios avancem sem novos entraves.
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