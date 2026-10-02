Souza deixou a área técnica e entrou em campo pelo Rio de Janeiro - Reprodução de Instagram

Souza deixou a área técnica e entrou em campo pelo Rio de JaneiroReprodução de Instagram

Publicado 02/10/2026 16:23

jogou pela última vez em abril de 2025 e se aposentou em dezembro para seguir a carreira como técnico. Mas resolveu voltar aos gramados novamente para ajudar a equipe que comanda, o Rio de Janeiro, que disputa o Campeonato Carioca B2, que é a quarta divisão no Rio. Souza, que recentemente defendeu a decisão de Coutinho em ir para o Santos para seguir a carreira como técnico. Mas resolveu voltar aos gramados novamente para ajudar a equipe que comanda, o Rio de Janeiro, que disputa o Campeonato Carioca B2, que é a quarta divisão no Rio.

O ex-jogador do Vasco se escalou e atuou por cerca de 65 minutos na vitória de seu time por 2 a 0 sobre o Barra Mansa, no estádio Los Larios, em Xerém.



"Depois de 1 ano e 4 meses sem jogar nem treinar, decidi voltar ao campo para ajudar minha equipe, dessa vez como um treinador dentro de campo... Foram 65 minutos em campo e, graças a Deus, saí apenas com cãibras, sem nenhuma lesão muscular. Muito feliz por viver esse momento e contribuir com essa vitória!", postou o agora técnico.



A situação do Rio de Janeiro na B2



A vitória do Rio de Janeiro foi muito importante, já que o time vinha de três derrotas seguidas e saiu da parte de baixo da tabela. Agora, tem os mesmos quatro pontos de distância para as zonas de classificação e de rebaixamento.



A equipe de Souza está em 8º lugar e soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas em seis partidas na Série B2 do Campeonato Carioca. São sete gols marcados e sete sofridos.



O regulamento da competição é parecido com o da primeira divisão, com 12 times que se enfrentam em 11 rodadas na primeira fase, em pontos corridos. Os quatro melhores classificados avançam para a semifinal e os dois finalistas sobem para a B1, que é a terceira divisão estadual.



A carreira de Souza



Cria de uma geração promissora das divisões de base do Vasco, o ex-volante estreou nos profissionais em 2008 e jogou pelo clube até 2010, quando foi vendido ao Porto. Após uma temporada e meia em Portugal, ele retornou ao futebol brasileiro.



Passou por Grêmio e São Paulo antes de ir para a Turquia, ao atuar três temporadas pelo Fenerbahçe. Já em 2018/19 foi para o Ah-Ahli, da Arábia Saudita, retornando ao futebol turco para jogar pelo Besiktas.



Entretanto, sofreu uma grave lesão no joelho direito em julho de 2022, durante a pré-temporada. Desde então teve muita dificuldade para estar em campo. Chegou a atuar mais 10 partidas pelo clube, e depois foi para o Beijing Guoan, da China, e Basaksehir, da Turquia.



Em 2024, retornou ao Vasco em um pedido do amigo Phillipe Coutinho à diretoria. Mas teve poucas chances e só disputou 8 jogos pelo clube entre junho daquele ano e abril de 2025.