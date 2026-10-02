Kevin De Bruyne fez dois gols na vitória da BélgicaJohn Thys / AFP
Com show de De Bruyne, Bélgica vence Turquia na Liga das Naçõees
Meia brilha, faz dois gols e comanda a vitória dos belgas, que seguem na cola da líder França. Já os turcos vivem uma crise
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