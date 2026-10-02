Kevin De Bruyne fez dois gols na vitória da Bélgica - John Thys / AFP

Kevin De Bruyne fez dois gols na vitória da BélgicaJohn Thys / AFP

Publicado 02/10/2026 19:01

Com gols de Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, a Bélgica venceu a Turquia por 3 a 0, nesta sexta-feira (2), em Liège, pela terceira rodada da Liga das Nações da Uefa . Os Diabos Vermelhos somam agora seis pontos e ocupam a segunda posição do Grupo A, reagindo à derrota para a França, que lidera com sete pontos após o empate em 1 a 1 com a Itália, enquanto os turcos permanecem na lanterna, sem pontuar.

O técnico holandês Mark van Bommel, que estreou no comando da seleção belga há uma semana vencendo a Itália em Roma, conquista agora sua primeira vitória em casa desde que assumiu o cargo. Para deixar para trás a decepção do jogo contra os franceses, que foi decidido por um gol de Michael Olise nos instantes finais, foi fundamental um dos pilares da velha guarda da equipe: Kevin De Bruyne.

O craque belga foi o grande destaque do jogo. De Bruyne abriu o placar aos dez minutos após puxar um contra-ataque, tabelar com Dodi Lukebakio e marcar com um chute colocado no canto. Lukebakio quase fez o segundo em duas finalizações na trave, mas foi novamente De Bruyne, aos nove minutos da etapa final, quem garantiu o gol da tranquilidade batendo da entrada da área.

O terceiro saiu dos pés de outro veterano ilustre: Romelu Lukaku. O centroavante, que começou no banco e teve apenas o trabalho de empurrar a bola para as redes depois de receber assistência de Charles De Ketelaere, chegou ao seu 94º gol pela Bélgica aos 33 anos.

Após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, a Turquia acumula derrotas nos três jogos que disputou nesta Liga das Nações, o que deixa em situação delicada o técnico da equipe, o italiano Vincenzo Montella. Na próxima segunda-feira (5), em Bolonha, os turcos visitarão justamente a Itália para tentar quebrar essa sequência negativa, enquanto a Bélgica joga contra a França fora de casa em duelo valendo a liderança do grupo.