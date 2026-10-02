Ronaldinho comentou sobre a expectativa de projeção internacional do Ravenna, seu novo clube - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Ronaldinho comentou sobre a expectativa de projeção internacional do Ravenna, seu novo clubeGabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 02/10/2026 18:35 | Atualizado 02/10/2026 19:12

O DIA, que seu retorno aos gramados deve acontecer por volta de dezembro. Ronaldinho Gaúcho revelou quando fará sua estreia pelo Ravenna, clube italiano que anunciou o craque no último mês de agosto . Durante evento em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (2), o ídolo do futebol brasileiro comentou, com exclusividade ao, que seu retorno aos gramados deve acontecer por volta de dezembro.

"Acho que daqui a dois meses, vai ter o jogo onde a gente vai poder participar, onde toda a galera vai poder, cada vez mais, ter acesso ao clube. O clube vem muito bem, estamos em segundo lugar, brigando para subir de categoria no próximo ano. O objetivo é esse", afirmou.

A chegada de Ronaldinho ao Ravenna faz parte de um plano de marketing para o crescimento da equipe, que disputa a terceira divisão italiana. O jogador deu mais detalhes sobre a parceria com o time.

fotogaleria

"É um clube onde a gente tem uma sociedade, que estamos muito empenhados em fazer de tudo para que ele consiga ter sucesso futuramente. Já está em um bom caminho. Estaremos lá, juntos, fazendo tudo que for possível para que o clube possa, cada vez mais, ter alcance mundial e subir de produção", disse.

Ronaldinho também falou da chance de acontecer uma final de Libertadores entre Flamengo e Fluminense, dois times que ele vestiu a camisa ao longo da carreira. "Como em todos os clubes que joguei, sempre torço por eles e se tiver essa possibilidade, ficarei feliz demais e sempre estarei torcendo", afirmou. O Rubro-Negro e o Tricolor são semifinalistas do torneio.

O craque esteve presente no hotel Riale Brisa em um evento da MotoChefe, marca de bicicletas elétricas da qual ele é embaixador desde outubro de 2025. O evento desta sexta-feira marcou o lançamento da nova versão da R10, scooter que leva a assinatura do craque. "Estamos há um tempo juntos. A nova linha de motos veio maravilhosa, fico feliz demais. Todo mundo que eu já mostrei está gostando. Só alegria", destacou.

Ídolo do futebol brasileiro

Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho, é considerado um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Ele encantou o mundo com sua capacidade de dribles e efetividade dentro do campo.

Atualmente com 46 anos, o craque foi revelado pelo Grêmio em 1998 e depois, teve passagens marcantes em três gigantes do futebol europeu: PSG, Barcelona e Milan. O meia-atacante conquistou uma Liga dos Campeões pelo clube espanhol em 2006, além de três ligas nacionais durante sua passagem pelo Velho Continente, entre 2001 e 2010.

Ronaldinho retornou ao Brasil em 2011, quando vestiu a camisa do Flamengo e venceu o Campeonato Carioca daquele ano. Depois, ele foi contratado pelo Atlético-MG em uma passagem que o consagrou como ídolo do clube, ao vencer a inédita Libertadores em 2013 e a Recopa Sul-Americana em 2014.

No ano seguinte, passou pelo Querétaro, do México, até vestir a camisa do Fluminense, em 2015, quando jogou profissionalmente pela última vez. Agora, há a expectativa da sua estreia pelo Ravenna, marcando o retorno do jogador aos gramados.

Pela seleção brasileira, Ronaldinho conquistou a Copa do Mundo 2002, a Copa das Confederações 2005 e a Copa América 1999. Ele ainda chegou a disputar o Mundial de 2006.