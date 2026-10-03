Jorge Jesus é técnico da seleção portuguesa - Patricia de Melo Moreira / AFP

Jorge Jesus é técnico da seleção portuguesaPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 03/10/2026 20:50

Técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus evitou falar, neste sábado (3), sobre a tensão com Cristiano Ronaldo e a saída do astro da concentração de Portugal . Ao invés disso, preferiu focar no duelo contra a Noruega, adversária de domingo (4), pela quarta rodada da Liga das Nações. Este será o reencontro do treinador com a torcida portuguesa, no Estádio do Dragão, depois da polêmica.

"Neste momento, da minha parte, vou focar na equipe e no adversário. A Noruega é uma equipe que, na minha opinião, está entre as cinco melhores da Europa, com grandes jogadores. Portanto, temos de estar concentrados, e esse é o foco no momento", afirmou Jorge Jesus, na coletiva de imprensa antes da partida.

Jorge Jesus deixou para depois do duelo os comentários sobre a saída repentina de Cristiano Ronaldo. "Depois do jogo haverá tempo para falar sobre isso", afirmou o técnico português, que, no entanto, não hesitou em elogiar Cristiano Ronaldo. "Cris é um símbolo da seleção portuguesa, é um símbolo de Portugal. Que isso fique bem claro", afirmou o técnico português.

No entanto, Jorge Jesus voltou a insistir que o objetivo atual é vencer a Noruega e garantir a classificação para as quartas de final da Liga das Nações. Cristiano deixou a concentração da seleção portuguesa na quarta-feira (30), véspera da partida contra a Dinamarca, que os portugueses venceram por 4 a 2.

O astro português deixou a concentração após coletiva de imprensa na qual o técnico Jorge Jesus confirmou que ele não seria titular pelo segundo jogo consecutivo. Na partida contra a Noruega, no último domingo, ele não jogou nem um minuto sequer, apesar de ter aquecido por mais de meia hora.

"No momento certo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram minha saída da seleção nacional, à qual sempre me dediquei", afirmou CR7, em mensagem no Instagram, na quarta-feira (30).