Cristiano Ronaldo entrou em colisão com Jorge Jesus - AFP

Cristiano Ronaldo entrou em colisão com Jorge JesusAFP

Publicado 03/10/2026 09:51





No momento, Cristiano Ronaldo está em Madri desde que abandonou a concentração da seleção portuguesa durante as primeiras rodadas da Liga das Nações. O atacante se manifestou apenas em uma rede social após a decisão:



"Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção", disse Cristiano Ronaldo em suas redes sociais. A situação envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus pode ganhar novos capítulos nos próximos dias. A Federação Portuguesa tenta organizar uma reunião entre o astro e o treinador para encerrar o impasse. Jorge Jesus já aceitou o encontro, mas a realização ainda depende do aval do atacante. A informação é do jornal português "A Bola".No momento, Cristiano Ronaldo está em Madri desde que abandonou a concentração da seleção portuguesa durante as primeiras rodadas da Liga das Nações. O atacante se manifestou apenas em uma rede social após a decisão:"Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção", disse Cristiano Ronaldo em suas redes sociais.

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Por outro lado, o treinador afirmou que não teve responsabilidade pelo episódio e destacou que pretende abordar o assunto com mais detalhes após os próximos compromissos da equipe:



"Foram horas alucinantes porque tivemos dois jogos. Agora temos mais outro... De resto, tenho muitos anos de futebol e sei que não fiz nada para que o processo não continuasse igual”, afirmou Jorge Jesus ao 'Sportv', antes do confronto contra a Dinamarca, na última quinta-feira (1).



“Agora vamos para o jogo, depois [temos] o do Dragão (contra a Noruega) e depois vamos falar sobre esse tema sem fugir, porque ninguém pode descaracterizar... Ele é um símbolo, é uma figura, isso não está em causa”, completou. Por outro lado, o treinador afirmou que não teve responsabilidade pelo episódio e destacou que pretende abordar o assunto com mais detalhes após os próximos compromissos da equipe:"Foram horas alucinantes porque tivemos dois jogos. Agora temos mais outro... De resto, tenho muitos anos de futebol e sei que não fiz nada para que o processo não continuasse igual”, afirmou Jorge Jesus ao 'Sportv', antes do confronto contra a Dinamarca, na última quinta-feira (1).“Agora vamos para o jogo, depois [temos] o do Dragão (contra a Noruega) e depois vamos falar sobre esse tema sem fugir, porque ninguém pode descaracterizar... Ele é um símbolo, é uma figura, isso não está em causa”, completou.

Entenda o caso

A polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus começou na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no último domingo (27). O craque ficou no banco de reservas e não escondeu sua insatisfação pela decisão do técnico em não o utilizar no jogo. Depois disso, o atacante faltou nos treinos de segunda e terça.

Em meio ao entreveiro, o presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, precisou viajar à Dinamarca para tratar do assunto com os dois. Diante desse cenário, Jorge Jesus esclareceu a situação em entrevista:

"O que falamos é o que ele disse na coletiva de imprensa. Ele disse: 'Estou aqui para você decidir. Quer que eu jogue, eu jogo. Quer que eu vá para o banco, eu vou'. O presidente veio, é óbvio, tem de estar aqui pelo que estão falando em Portugal. Quis saber o que se passou. Mas depois de jantar já tínhamos resolvido o problema que não era problema".

Jorge Jesus ainda aproveitou para explicar o motivo principal para a polêmica. Ele, inclusive, mudou a explicação original de que havia prometido que Cristiano Ronaldo jogaria 30 minutos, como disse após a partida contra a Noruega. Desta vez, contou que não deu a certeza de que iria utilizá-lo.

"Não houve caso nenhum. Vou explicar outra vez. Eu disse ao Cris que ele não ia jogar estes dois jogos. Pensei durante o jogo que, se calhar, vou precisar e vai aquecer. E depois não o pus em campo. Qualquer jogador, quando andamos ali a aquecer 20 ou 30 minutos, e depois não entra não fica contente. Quanto mais o Cris ou se fosse Pelé, Maradona", afirmou.

"É esse o estatuto. Os direitos são iguais e como treinador eu decidi que não entrava", concluiu. Horas depois, Cristiano anunciou que estava se retirando da delegação e solicitou o seu jato particular, que estava em Madri, para ir a Copenhague, onde o time está concentrado.