Vasco tem Maracanã como 'plano B' para duelo com o Boca - Leandro Amorim / Vasco

Vasco tem Maracanã como 'plano B' para duelo com o BocaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 02/10/2026 21:47

Flamengo e Fluminense se pronunciaram sobre a ação judicial do Vasco, que busca utilizar o Maracanã no duelo de volta contra o Boca Juniors, da Argentina, pela semifinal da Sul-Americana. Ao suspender o processo movido pelo Cruz-Maltino nesta sexta-feira (2) , a Justiça havia determinado um prazo de 48 horas para Fla e Flu se posicionarem. Na devolutiva, a dupla citou até Zico para atestar que o jogo traria "graves prejuízos" ao estado do palco.

Segundo a "ESPN", a posição do consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do "Maraca", foi enviada à 5ª Câmara de Direito Público do Rio, designada para assumir o caso. Nela, os rivais pediram que fosse mantida a decisão da primeira instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que negou a utilização do estádio ao Cruz-Maltino

"A ação movida pelo Agravante (Vasco) tem potencial de resultar em graves prejuízos ao Maracanã, já que a utilização do estádio em desacordo com os critérios técnicos necessários para preservação do gramado importará danos ao próprio equipamento público que o Agravante diz querer proteger", escreveram os advogados do consórcio.



Além disso, a dupla Fla-Flu reforçou que já autorizou o Vasco a utilizar o Maracanã em diversas oportunidades, e que as respostas negativas recentes "não decorrem de favorecimento a Flamengo ou Fluminense", mas sim de "razões técnicas relacionadas ao gramado". Sem contar a atribuição do "elevado desgaste do campo" ao evento da NFL, realizado no último domingo (27).

Consórcio Fla-Flu cita Jogo das Estrelas de Zico

Recentemente, a concessionária também negou outros pedidos de utilização do estádio. Entre eles, uma partida comemorativa a ser promovida pelo Flamengo em comemoração ao 45 anos do Intercontinental de 1981 e até o tradicional Jogo das Estrelas de Zico. A postura, segundo o posicionamento oficial, é uma demonstração de "tratamento isonômico", "baseado em critérios técnicos".

Por fim, Fla e Flu apontaram o Estádio Nilton Santos como "alternativa apta a sediar a partida", pois "recebe regularmente jogos internacionais e da Conmebol". O argumento foi utilizado como justificativa para a dupla afirmar que "a realização do jogo não depende necessariamente do Maracanã".