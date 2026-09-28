Consórcio Fla-Flu recusou o pedido do Vasco para jogar no Maracanã - Divulgação / Maracanã

Consórcio Fla-Flu recusou o pedido do Vasco para jogar no MaracanãDivulgação / Maracanã

Publicado 28/09/2026 18:05 | Atualizado 28/09/2026 20:30

O Consórcio Fla-Flu recusou nesta segunda-feira (28) o pedido do Vasco para jogar contra o Boca Juniors, da Argentina, no Maracanã, pela semifinal da Sul-Americana. Segundo o "ge", os motivos apontados pela gestão administrada por Flamengo Fluminense são a grande quantidade de jogos e o desgaste do gramado, que recebeu críticas durante o mês de setembro.

O Vasco não descarta entrar na Justiça para enfrentar o Boca Juniors no Maracanã. Existe um incômodo do presidente Pedrinho sobre a situação, que entende que o Cruz-Maltino está sendo impedido de fazer algo a que tem direito. O mandatário alega que tem um acordo firmado com Flamengo e Fluminense, que se defendem dizendo que não há nada assinado.

O Maracanã iniciou nesta segunda-feira a troca completa do gramado após o jogo da NFL, o primeiro da história da liga de futebol americano no Rio de Janeiro. A primeira etapa consiste na raspagem do campo para a retirada do gramado atual. Na sequência, serão instalados os novos rolos de grama da Bermuda Celebration. O campo deve ficar pronto antes do próximo jogo do Fluminense, no dia 8 de outubro.

Foi o terceiro veto da gestão ao Vasco neste ano. Recentemente, o Cruz-Maltino também solicitou o estádio para enfrentar o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, mas o Consórcio Fla-Flu recusou. Com isso, o jogo foi marcado para São Januário, já que o regulamento da competição permite jogos em estádios com 20 mil lugares nas semifinais.

Já na Sul-Americana, a Conmebol determina que as semifinais devem ser disputadas em estádios com 30 mil lugares, mais do que a capacidade de São Januário. No Rio, o Vasco ainda tem o Nilton Santos, do Botafogo, à disposição. A entidade sul-americana aguarda uma definição sobre o palco da partida até o início do mês de outubro, com limite de 10 dias antes do jogo.

O Vasco enfrenta o Boca Juniors, no dia 13, na Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Já a partida de volta contra o time argentino será realizado no dia 20, em local ainda a definir. Do outro lado da chave, Atlético-MG e Montevideo City Torque, do Uruguai, se enfrentam na outra semifinal em busca de uma vaga na final.