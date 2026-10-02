Pesidente da CBF, Samir XaudStaff Images / CBF
Clubes se unem e tentam flexibilizar regras do fair play financeiro
Santos lidera movimento que visa prorrogar o período de transição até o fim de 2027 ou 2028 para pagar dívidas contraídas antes de 2026
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Cássio relembra defesa contra o Vasco: 'As pessoas beijavam minha mão'
Goleiro recordou o lance contra Diego Souza na Libertadores e afirmou que foi fundamental para sua trajetória no clube paulista
Cartazes em Portugal apoiam CR7 e citam 'ego inflamado' de Jorge Jesus
Torcedor responsável pelos protestos falou em 'gratidão' a Cristiano Ronaldo, e afirmou que o Mister 'não esteve à altura' da situação
Com show de De Bruyne, Bélgica vence Turquia na Liga das Naçõees
Meia brilha, faz dois gols e comanda a vitória dos belgas, que seguem na cola da líder França. Já os turcos vivem uma crise
Ronaldinho Gaúcho revela quando deve estrear por clube italiano
Ao O DIA, o craque também comentou sobre a chance de Flamengo e Fluminense, dois dos seus ex-clubes, se enfrentarem na final da Libertadores
França domina, mas empata com a Itália na Liga das Nações
Seleção francesa abriu o placar com Olise, mas viu Bastoni deixar tudo igual; Donnarumma foi decisivo com grandes defesas em Paris
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