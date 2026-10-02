Pesidente da CBF, Samir Xaud - Staff Images / CBF

Pesidente da CBF, Samir XaudStaff Images / CBF

Publicado 02/10/2026 20:30 | Atualizado 02/10/2026 20:38

Em movimento liderado pelo Santos, clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro se uniram para tentar flexibilizar as regras do Sistema de Sustentabilidade Financeira. O principal objetivo é o adiamento das punições previstas por dívidas contraídas antes de 2026, segundo o "ge". Pelo regulamento atual, os débitos estão em período de transição até o fim do mês que vem.

A proposta liderada pelo Santos prevê a prorrogação do período de transição até novembro de 2028 ou, pelo menos, até o fim de 2027. O clube paulista, inclusive, já recebeu algumas sinalizações positivas e espera avançar no assunto nas próximas semanas para formalizar o pedido à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf).

O regulamento atual prevê que, em caso de descumprimento dos requisitos (como atraso ou falta de pagamento), está sujeito exclusivamente a advertência. A partir de dezembro, porém, passam a valer sanções como multa, retenção de receitas, restrição para registro de jogadores, perda de pontos e, nos casos mais graves, rebaixamento ou cassação da licença.

Uma das motivações para o pedido também foi a recente Medida Provisória que proibiu as casas de apostas no Brasil. Em meio a indefinição jurídica, clubes já foram notificados sobre a rescisão dos vínculos. Com isso, os clubes alegam que, sem a receita dos patrocinadores, enfrentarão ainda mais problemas financeiros, o que dificultará a adequação às novas regras.



Os clubes ressaltam que seguem apoiando o fair play financeiro e que a flexibilização pretendida não visa enfraquecer as regras do sistema. A ideia é, apenas, aumentar o prazo de menos de um ano para equacionar dívidas históricas seria curto diante da realidade financeira do futebol brasileiro. Na avaliação dos clubes, a tentativa de equacionar esse passivo em 11 meses poderia provocar um efeito cascata de inadimplência.