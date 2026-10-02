Fluminense terá o apoio de quatro mil tricolores no Nubank ParqueCesar Greco/Palmeiras
Fluminense e Palmeiras entram em acordo por ingressos na Libertadores
Clubes vão cumprir o regulamento de competições da Conmebol e vão disponibilizar carga de quatro mil ingressos para os visitantes
Fluminense divulga informações sobre ingressos para semi da Libertadores
Sócios com prioridade máxima poderão realizar o check-in a partir de segunda-feira (5), e valores variam entre R$ 50 e R$ 650
Conmebol multa Fluminense por confusão na Argentina pela Libertadores
Tricolor foi punido em R$ 130 mil por incidentes que começaram após o final da partida, quando torcedores argentinos invadiram o campo
Guga destaca Thiago Silva no Fluminense: 'Treinador dentro do campo'
Lateral exalta importância dos veteranos no elenco e cita leitura do zagueiro em lance decisivo contra o Independiente Rivadavia
Preterido por Marcão, Arana pode ganhar chance em momento decisivo
Renê sofreu edema ósseo no tornozelo e pode não ter condições de entrar em campo em clássico e em partida da semifinal da Libertadores
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Fluminense tem trunfo para sequência decisiva no mês de outubro
Tricolor aposta em baixo desgaste com viagens para alcançar vaga na final da Libertadores e seguir firme no Campeonato Brasileiro
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