Fluminense terá o apoio de quatro mil tricolores no Nubank Parque - Cesar Greco/Palmeiras

Fluminense terá o apoio de quatro mil tricolores no Nubank ParqueCesar Greco/Palmeiras

Publicado 02/10/2026 15:41

Fluminense chegou a um acordo com o Palmeiras sobre a carga de ingressos para os jogos da semifinal da Libertadores. Os clubes decidiram que vão cumprir o regulamento de competições da Conmebol e vão disponibilizar os quatro mil bilhetes para a torcida visitante nas partidas no Maracanã, no dia 14, e no Nubank Parque, no dia 21, segundo o "ge".

O Palmeiras tentou negociar uma redução do número, mas o Fluminense foi irredutível e pediu que o regulamento fosse cumprido. A Conmebol determina que, a partir das semifinais, a torcida visitante tenha direito a quatro mil ingressos. Porém, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo permite apenas dois mil, o que gerou um impasse inicialmente.



Em seguida, o Palmeiras atendeu a recomendação do Ministério Público de São Paulo e tentou viabilizar a situação com a Polícia Militar. Em contrapartida, o clube paulista alegou que quatro mil ingressos no Nubank Parque significa 10% do público e pediu a mesma porcentagem no Maracanã, que cabe 70 mil. Com o regulamento nas mãos, o Fluminense rejeitou o pedido e cedeu apenas quatro mil entradas.

Para resolver a situação, o Palmeiras fez uma solicitação em caráter de exceção junto ao Ministério Público. A Polícia Militar exigiu que o clube paulista cumprisse algumas medidas de segurança, como redistribuição do setor visitante. O Corpo de Bombeiros já deu o aval e, agora, os clubes aguardam a liberação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para iniciarem as vendas dos ingressos.

No jogo de ida, o Fluminense terá a carga máxima de ingressos à disposição no Maracanã. Para abrigar os quatro mil palmeirenses no setor visitante, o Tricolor precisará cumprir algumas medidas de segurança e será responsável pela instalação de uma tela de proteção e de placas de metal para isolar o setor visitante, algo que tem sido comum em partidas de grande público no estádio.

Em jogos do Flamengo, a torcida visitante fica localizada no Setor Sul do Maracanã. Por lá, já existe uma tela de proteção, que é ativada em jogos com mando de campo do Rubro-Negro. Já nas partidas com mando do Fluminense, os visitantes ficam no Setor Norte. Lá, ainda, não existe uma tela de proteção e nem placas de metal para isolar a região com os visitantes.