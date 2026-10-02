Em entrevista concedida nesta sexta-feira (2) à 'ESPN', o lateral Guga destacou o impacto da liderança dos veteranos no elenco do Fluminense. O jogador ressaltou a postura do zagueiro Thiago Silva e do goleiro Fábio, apontando a dupla como referência para os demais atletas.
"São jogadores que, além da experiência, são jogadores que se cuidam, treinam muito, se dedicam muito para estar sempre aptos a trabalhar, a jogar, então são jogadores extremamente exemplares e a gente tem que sugar ao máximo toda a experiência, toda a grandeza desses jogadores”, afirmou.
Como exemplo, ele lembrou a classificação diante do Independiente Rivadavia nas oitavas da Libertadores. No jogo de volta, a equipe carioca buscou o gol com Kevin Serna após a expulsão de Canobbio e avançou nos pênaltis.
O lance surgiu a partir de uma orientação tática imediata do próprio zagueiro: "Ele viu uma situação que dentro do campo mesmo ele pediu para mudar o Lucho e o Serna de lado ali, em um certo momento, que logo depois saiu o gol".
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