Guga em ação pelo Fluminense - Marina Garcia/Fluminense FC

Guga em ação pelo FluminenseMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 02/10/2026 16:42 | Atualizado 02/10/2026 20:12



Em entrevista concedida nesta sexta-feira (2) à 'ESPN', o lateral Guga destacou o impacto da liderança dos veteranos no elenco do Fluminense . O jogador ressaltou a postura do zagueiro Thiago Silva e do goleiro Fábio, apontando a dupla como referência para os demais atletas.

"São jogadores que, além da experiência, são jogadores que se cuidam, treinam muito, se dedicam muito para estar sempre aptos a trabalhar, a jogar, então são jogadores extremamente exemplares e a gente tem que sugar ao máximo toda a experiência, toda a grandeza desses jogadores”, afirmou.

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O lateral reforçou a capacidade tática do camisa 3 durante os confrontos, comparando sua atuação ao trabalho de um comandante à beira do gramado. O lateral reforçou a capacidade tática do camisa 3 durante os confrontos, comparando sua atuação ao trabalho de um comandante à beira do gramado.

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"Além da experiência, de passar as visões dentro da partida, o Thiago é um treinador dentro do campo também, ele consegue fazer leituras rápidas dentro do jogo que fazem diferença", declarou. "Além da experiência, de passar as visões dentro da partida, o Thiago é um treinador dentro do campo também, ele consegue fazer leituras rápidas dentro do jogo que fazem diferença", declarou.

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Como exemplo, ele lembrou a classificação diante do Independiente Rivadavia nas oitavas da Libertadores. No jogo de volta, a equipe carioca buscou o gol com Kevin Serna após a expulsão de Canobbio e avançou nos pênaltis. Como exemplo, ele lembrou a classificação diante do Independiente Rivadavia nas oitavas da Libertadores. No jogo de volta, a equipe carioca buscou o gol com Kevin Serna após a expulsão de Canobbio e avançou nos pênaltis.

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O lance surgiu a partir de uma orientação tática imediata do próprio zagueiro: "Ele viu uma situação que dentro do campo mesmo ele pediu para mudar o Lucho e o Serna de lado ali, em um certo momento, que logo depois saiu o gol". O lance surgiu a partir de uma orientação tática imediata do próprio zagueiro: "Ele viu uma situação que dentro do campo mesmo ele pediu para mudar o Lucho e o Serna de lado ali, em um certo momento, que logo depois saiu o gol".

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Guga ainda reiterou o impacto de conviver com as lideranças do elenco na rotina do clube. Guga ainda reiterou o impacto de conviver com as lideranças do elenco na rotina do clube.

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"Tem sido muito importante ter eles no dia a dia, eu tento aprender e colar o máximo ali, porque realmente é muito aprendizado que a gente tem a sugar deles", concluiu.

"Tem sido muito importante ter eles no dia a dia, eu tento aprender e colar o máximo ali, porque realmente é muito aprendizado que a gente tem a sugar deles", concluiu.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato