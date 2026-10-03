Igor Paixão em campo pelo Olympique de Marselha, da França - Loic Venance / AFP

Igor Paixão em campo pelo Olympique de Marselha, da FrançaLoic Venance / AFP

Publicado 03/10/2026 20:21

Um dos principais destaques do Olympique de Marselha, da França, Igor Paixão afirmou ter sido procurado pelo Flamengo. Em crise financeira, a equipe francesa havia colocado o brasileiro e outros nomes do elenco à venda no fim da temporada passada, o que teria despertado o interesse do Mais Querido e do Palmeiras, segundo o jogador de 26 anos.

"Posso falar abertamente. Tem contato com meus empresários sobre Flamengo e Palmeiras. Algumas especulações. Não chegou uma (proposta) concreta, então é mais especulação também. Acho que no momento certo vai acontecer", revelou o ponta-esquerda, em entrevista à "Band".



Em seguida, Igor Paixão foi sincero sobre sua preferência pelo Rubro-Negro. Ele admitiu ser torcedor do clube desde a infância, por influência do pai e do avô, e disse até que assiste aos jogos quando consegue. Na fala, lembrou o título da Libertadores de 2019.

"Tenho um sonho de jogar no Flamengo. Se Deus quiser, um dia eu vou estar vestindo a camisa do Flamengo e também realizando meu sonho de criança e o sonho da minha família, que é flamenguista. Quando ganhou a Libertadores e o Gabigol fez dois, esse dia me marcou muito. Estar assistindo, o meu pai estar vibrando, foi muito marcante para mim", prosseguiu.



Atacante não pretende deixar o Olympique

Apesar do sonho de defender o Flamengo, Igor Paixão descartou uma possível saída da equipe francesa. Ele afirmou que não pretende se transferir nos próximos mese, ainda que o Olympique tenha colocado boa parte do plantel à venda. No momento, o clube enfrenta transfer ban e não pode fazer novas contratações.

"Essa janela foi um pouco intensa, onde o clube colocou todos à venda. Eu não queria sair realmente, não quero sair. Optei por ficar também para ajudar minha equipe, a gente não pode contratar, não ia ter peça para repor", completou.



Quem é Igor Paixão?

Cria da base do Coritiba, Igor Paixão foi uma das revelações do Brasileir]ao de 2022, o que despertou o interesse do Feyenoord, da Holanda. Em três temporadas atuando pelo clube dos países baixos, o ponta-esquerda acumulou 39 gols e 29 assistências em 129 partidas, além dos títulos da Liga, da Copa e da Supertaça nacional.

Com isso, foi vendido ao Olympique de Marselha, em agosto de 2025, por cerca de 30 milhões de euros (R$ 176 milhões aproximadamente), contratação mais cara da história do clube. No time francês, soma 12 gols e oito assistências em 47 partidas, e foi artilheiro da equipe na Liga dos Campeões na temporada de estreia.