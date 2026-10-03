Igor Paixão em campo pelo Olympique de Marselha, da FrançaLoic Venance / AFP
Igor Paixão confirma sondagem do Flamengo e admite: 'Sonho de criança'
Hoje no futebol francês, atacante revelado pelo Coritiba confessou ser rubro-negro desde a infância e se animou com a consulta do clube
Igor Paixão confirma sondagem do Flamengo e admite: 'Sonho de criança'
Hoje no futebol francês, atacante revelado pelo Coritiba confessou ser rubro-negro desde a infância e se animou com a consulta do clube
Samuel Lino se oferece para substituir Arrascaeta na meia do Flamengo
Lesionado, uruguaio deve ser desfalque nos próximos compromissos do Rubro-Negro; atacante já atuou como camisa 10 em 2026
Lucas Paquetá dá palestra a jovens da base no Ninho do Urubu
Camisa 11, que começou no Rubro-Negro aos 10 anos, passou um pouco da experiência que teve ao longo da carreira e deu dicas
Pedro celebra gol pela Seleção e pede: 'Espero ter sequência'
Centroavante do Flamengo foi titular pela primeira vez com a Amarelinha na vitória por 4 a 0 sobre a Índia, em amistoso neste sábado (3)
Neymar joga contra o Flamengo? Veja o que disse o técnico Cuca
Camisa 10 do Santos está há um mês em recuperação de lesão muscular e já voltou a treinar, podendo retornar contra o Rubro-Negro
Léo Ortiz analisa disputa com Palmeiras: 'Qualquer tropeço complica'
Defensor destacou que a vantagem para o time paulista no Campeonato Brasileiro é 'muito pequena' e falou da lesão de Arrascaeta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.