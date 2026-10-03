Rodri comemora gol pela Espanha contra a República TchecaDivulgação / Real Federação Espanhola de Futebol
Espanha leva susto, mas vence a República Tcheca pela Liga das Nações
Lamine Yamal e Rodri, astros do Barcelona, abriram vantagem logo no primeiro tempo; adversários diminuíram, mas Merino selou o 3 a 1 no fim
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Atacante rasgou elogios ao elenco de atletas 'acostumados' a vencer e mostrou confiança no bicampeonato continental do Tricolor
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