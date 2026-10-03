Rodri comemora gol pela Espanha contra a República Tcheca - Divulgação / Real Federação Espanhola de Futebol

Rodri comemora gol pela Espanha contra a República TchecaDivulgação / Real Federação Espanhola de Futebol

Publicado 03/10/2026 18:17

A Espanha contou com uma boa dose de sofrimento, neste sábado (3), para garantir o aproveitamento de 100% na Liga das Nações da Uefa . A vitória por 3 a 1 sobre a República Tcheca teve contornos dramáticos no segundo tempo, quando os rivais diminuíram o placar e quase chegaram ao empate. No final, Merino anotou o terceiro e garantiu mais um triunfo.

Lamine Yamal, Rodri e Merino marcaram para os espanhóis, enquanto Slama descontou. Na classificação, com 100% de aproveitamento, a La Roja soma nove pontos. Já a República Tcheca perdeu o seu terceiro confronto e aparece na lanterna.

As duas equipes voltam a campo pela quarta rodada da Liga das Nações na próxima terça-feira (6). A Espanha visita a Croácia, enquanto a República Tcheca enfrenta, também fora de casa, a Inglaterra.

Dona de uma invencibilidade de 41 partidas, a Espanha entrou em campo impondo um ritmo avassalador e não demorou a levar o adversário às cordas. Depois de arriscar uma finalização com menos de um minuto de partida, Lamine Yamal tratou de fazer a diferença em um lance de cinema.

Em jogada pela direita, ele trabalhou a bola com a sua habilidosa perna esquerda dentro da área, achou espaço para o chute e acertou o ângulo direito do goleiro Kinsky, inaugurando o marcador com um golaço digno do seu talento.

O gol logo no início minou a estratégia da República Tcheca de congestionar o meio-campo para tentar equilibrar as ações. Com a obrigação de ir à frente, a equipe do técnico Santi Denia ofereceu espaços preciosos em seu campo de defesa e a Espanha agradeceu.

Com o jogo sob controle, a seleção espanhola usou a posse de bola para desgastar os tchecos. Com duas linhas de quatro bem postadas, os atuais campeões do mundo alternaram as transições rápidas com chutes de meia distância. Num desses arremates, Pedri quase ampliou a vantagem e um chute da entrada da área.

Diante de um rival sem forças para ameaçar, o segundo gol era apenas questão de tempo. Numa bela troca de passes, Rodri apareceu para estufar a rede. Após iniciar a jogada com um lançamento para Pedri, ele surgiu sem marcação para acertar o ângulo de decretar 2 a 0 com pouco mais de meia de partida.

No segundo tempo. Slama aproveitou um passe de longa distância de Hlozek e descontou dando um tempero a mais à partida. Os tchecos chegaram a ter um gol anulado e o confronto ficou dramático. No fim, Muñoz fez jogada individual e arriscou o chute. O goleiro deu rebote e Merino chegou para fazer 3 a 1 e garantir o triunfo para a Espanha.