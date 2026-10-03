Carlo Ancelotti está satisfeito com as observações que pôde fazer nos três amistosos desta Data Fifa. Ao colocar em campo todos os 26 convocados, o técnico italiano já teve uma ideia mais clara das características e quem pode seguir, mas, após o 4 a 0 sobre a Índia, avisou que ainda tem mais jogadores para dar chances e avaliar na seleção brasileira em novembro.
"Este foi um período interessante. Tenho uma ideia muito mais clara para a próxima convocação. Obviamente não vamos mudar muito, mas quero ver outros jovens que não estavam prontos nesta Data Fifa", disse Carleto em coletiva.
O comandante do Brasil mostrou confiança de que esse grupo tem condições de evoluir e apresentar atuações melhores. Depois da decepção com o 1 a 1 com a Austrália e desempenho ruim no 4-2-4, foram duas vitórias com quatro gols marcados jogando no 4-3-3, mesmo com problemas: 4 a 2 em novo confronto com o país da Oceania, e o placar desta sábado.
"Saímos deste período com a sensação de que os jogadores vão poder fazer melhor. Cada jogador tem sua características e, no final, saímos satisfeitos. Não importa que nível de jogo vamos ganhar, o que importa para nós é fazer o melhor, tendo em conta toda a nossa condição e a sua pressão contínua", avaliou.
Elogio a novatos e preocupação
Carlo Ancelotti também elogiou os nove estreantes e aprovou suas participações. E destacou alguns que chamaram a sua atenção, ao fazer uma análise dos novatos que foram testados.
"Os jogadores foram muito bem. Eu acho que Jair jogou muito bem. (Gabriel) Bontempo, no primeiro jogo foi melhor do que no segundo. Breno (Bidon) entrou mostrando suas qualidades. Arthur Dias fez muito bem. Os goleiros também. Neste aspecto, eu acho que estamos muito bem", começou o técnico.
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