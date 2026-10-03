Carlo Ancelotti fez muitos testes e observações nos três amistosos da seleção brasileira - Saeed Khan / AFP

Carlo Ancelotti fez muitos testes e observações nos três amistosos da seleção brasileiraSaeed Khan / AFP

Publicado 03/10/2026 14:21

olocar em campo todos os 26 convocados, o técnico italiano já teve uma ideia mais clara das características e quem pode seguir, mas, após o ainda tem mais jogadores para dar chances e avaliar na seleção brasileira em novembro. Carlo Ancelotti está satisfeito com as observações que pôde fazer nos três amistosos desta Data Fifa. Ao c, o técnico italiano já teve uma ideia mais clara das características e quem pode seguir, mas, após o 4 a 0 sobre a Índia , avisou quee avaliar na seleção brasileira em novembro.

"Este foi um período interessante. Tenho uma ideia muito mais clara para a próxima convocação. Obviamente não vamos mudar muito, mas quero ver outros jovens que não estavam prontos nesta Data Fifa", disse Carleto em coletiva.



O comandante do Brasil mostrou confiança de que esse grupo tem condições de evoluir e apresentar atuações melhores. Depois da decepção com o 1 a 1 com a Austrália e desempenho ruim no 4-2-4, foram duas vitórias com quatro gols marcados jogando no 4-3-3, mesmo com problemas: 4 a 2 em novo confronto com o país da Oceania, e o placar desta sábado.



"Saímos deste período com a sensação de que os jogadores vão poder fazer melhor. Cada jogador tem sua características e, no final, saímos satisfeitos. Não importa que nível de jogo vamos ganhar, o que importa para nós é fazer o melhor, tendo em conta toda a nossa condição e a sua pressão contínua", avaliou.



Elogio a novatos e preocupação



Carlo Ancelotti também elogiou os nove estreantes e aprovou suas participações. E destacou alguns que chamaram a sua atenção, ao fazer uma análise dos novatos que foram testados.



"Os jogadores foram muito bem. Eu acho que Jair jogou muito bem. (Gabriel) Bontempo, no primeiro jogo foi melhor do que no segundo. Breno (Bidon) entrou mostrando suas qualidades. Arthur Dias fez muito bem. Os goleiros também. Neste aspecto, eu acho que estamos muito bem", começou o técnico.



Ele ainda voltou a mostrar preocupação com os jogadores que têm poucas chances de jogar em seus clubes neste início de temporada europeia.



"Temos que dar-lhes oportunidade, porque se vê que os jogadores que não têm minutos no clube, têm mais dificuldade para fazer um jogo competitivo, como pode ser com Estevão e Endrick", completou.



Próximos jogos da seleção brasileira em 2026



- Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília), em Kallang (SGP) - amistoso



- Singapura, no dia 17 de novembro, às 7h (de Brasília), em Kallang (SGP) - amistoso