Cristiano Ronaldo entrou em embate com Jorge Jesus e deixou a seleção de Portugal - AFP

Cristiano Ronaldo entrou em embate com Jorge Jesus e deixou a seleção de PortugalAFP

Publicado 03/10/2026 13:10

polêmica entre Cristiano Ronaldo e a seleção de Portugal ganhou um novo capítulo neste final de semana. Nas redes sociais, o astro do Al-Nassr curtiu um vídeo do ex-volante e comentarista Felipe Melo comparando o tratamento recebido na seleção portuguesa com o de Lionel Messi na Argentina.

Em seu comentário no programa Seleção SporTV, o ex-jogador da seleção brasileira apontou: "Há uma diferença grotesca na forma como os portugueses tratam Cristiano Ronaldo e os argentinos tratam Messi. Eu vejo muito mais respeito, posso estar equivocado, mas isso é o que passa para o externo".

"Eu vejo muito mais respeito dos adversários do que propriamente da seleção de Portugal", disparou o volante citando o episódio do atacante Rasmus Hojlund, da Dinamarca, que homenageou CR7 após marcar contra Portugal. Ele ainda empurrou Jorge Jesus após o término da partida e rejeitou os cumprimentos do comandante português.

"Ninguém ali chega no tornozelo do Cristiano Ronaldo. Não dá. Não dá para deixar o maior da história sair do nada", completou Felipe.

Após a grande exposição do vídeo do brasileiro nas redes sociais, o próprio astro português curtiu a postagem e aumentou a crise com os companheiros. Diversos portais da Europa repercutem o episódio, como o 'As', da Espanha.

"Sua aparição só fez aumentar a controvérsia, já que ele parece estar apontando o dedo para seus compatriotas e companheiros de seleção, e para Jorge Jesus…".

Em Portugal, o jornal 'A Bola' apontou que a ação do atacante mantém a seleção portuguesa "no meio do fogo", mesmo após três vitórias na Liga das Nações. Já o diário 'Record' e o canal Sport TV colocaram a fala de Felipe Melo e a curtida de Cristiano Ronaldo em destaque.

Mesmo com toda polêmica, a Federação de Futebol de Portugal tem o interesse de reunir Jorge Jesus e o astro para encerrar o conflito . O ex-técnico do Flamengo já teria aceitado conversar, restando apenas o aceno positivo de Cristiano.

Mais uma partida para Portugal



A seleção portuguesa retorna aos gramados neste domingo (4), diante da Noruega, pela 4ª rodada da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. O time faz o último jogo antes do encerramento da Data Fifa.